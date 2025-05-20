Лавров: Москву не удивило отсутствие реакции Киева на пасхальное перемирие
Лавров: РФ не удивило то, что Киев проигнорировал пасхальное перемирие
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для Москвы не было удивительным то, что Киев проигнорировал пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"История знает случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном пасхальном прекращении огня. Однако объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирия по случаю Пасхи, а также его инициатива перемирия по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это не удивительно", - сказал Лавров на приёме по случаю православной Пасхи.
Он напомнил, что с 2014 году Киев последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией.
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.