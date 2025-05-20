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Лавров: Москву не удивило отсутствие реакции Киева на пасхальное перемирие - РИА Новости, 20.05.2025
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11:44 20.05.2025 (обновлено: 11:45 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/lavrov-2018018505.html
Лавров: Москву не удивило отсутствие реакции Киева на пасхальное перемирие
Лавров: Москву не удивило отсутствие реакции Киева на пасхальное перемирие - РИА Новости, 20.05.2025
Лавров: Москву не удивило отсутствие реакции Киева на пасхальное перемирие
Для Москвы не было удивительным то, что Киев проигнорировал пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:44:00+03:00
2025-05-20T11:45:00+03:00
россия
киев
москва
владимир путин
сергей лавров
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для Москвы не было удивительным то, что Киев проигнорировал пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "История знает случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном пасхальном прекращении огня. Однако объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирия по случаю Пасхи, а также его инициатива перемирия по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это не удивительно", - сказал Лавров на приёме по случаю православной Пасхи. Он напомнил, что с 2014 году Киев последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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россия, киев, москва, владимир путин, сергей лавров
Россия, Киев, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине
Лавров: Москву не удивило отсутствие реакции Киева на пасхальное перемирие

Лавров: РФ не удивило то, что Киев проигнорировал пасхальное перемирие

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Для Москвы не было удивительным то, что Киев проигнорировал пасхальное перемирие и инициативу перемирия ко Дню Победы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"История знает случаи, когда противоборствующие стороны договаривались о временном пасхальном прекращении огня. Однако объявленные президентом России Владимиром Путиным перемирия по случаю Пасхи, а также его инициатива перемирия по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это не удивительно", - сказал Лавров на приёме по случаю православной Пасхи.
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Он напомнил, что с 2014 году Киев последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией.
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
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