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Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии - РИА Новости, 20.05.2025
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13:41 20.05.2025 (обновлено: 13:42 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/krasnodar-2018046493.html
Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии
Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии - РИА Новости, 20.05.2025
Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии
Завершено расследование дела стендап-комика из Краснодара, неудачно пошутившего на религиозную тематику, дело направлено в суд, сообщили в краевом управлении СК РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:41:00+03:00
2025-05-20T13:42:00+03:00
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СОЧИ, 20 мая – РИА Новости. Завершено расследование дела стендап-комика из Краснодара, неудачно пошутившего на религиозную тематику, дело направлено в суд, сообщили в краевом управлении СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (пункт "б" части 1 статьи 213 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу," – говорится в сообщении. Следствие утверждает, что в 2023 году краснодарец публично выдал оскорбительный комментарий на религиозную тематику во время выступления в юмористическом шоу. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд ранее отправил его под домашний арест. По данным "Коммерсанта", Алексей Киселев в декабре 2023 года, участвуя в мероприятии "Шоу молодых комиков" в Краснодаре высказался с использованием грубой нецензурной брани в адрес католиков и православных. В релизе уточняется, что оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществляли сотрудники краевого управления ФСБ.
https://ria.ru/20250318/ostanin-2005691531.html
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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии

В Краснодаре дело Кисилева, обвиняемого в шутках о религии, направили в суд

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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СОЧИ, 20 мая – РИА Новости. Завершено расследование дела стендап-комика из Краснодара, неудачно пошутившего на религиозную тематику, дело направлено в суд, сообщили в краевом управлении СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (пункт "б" части 1 статьи 213 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу," – говорится в сообщении.
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Следствие утверждает, что в 2023 году краснодарец публично выдал оскорбительный комментарий на религиозную тематику во время выступления в юмористическом шоу.
В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд ранее отправил его под домашний арест.
По данным "Коммерсанта", Алексей Киселев в декабре 2023 года, участвуя в мероприятии "Шоу молодых комиков" в Краснодаре высказался с использованием грубой нецензурной брани в адрес католиков и православных.
В релизе уточняется, что оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществляли сотрудники краевого управления ФСБ.
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