https://ria.ru/20250520/krasnodar-2018046493.html

Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии

Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии - РИА Новости, 20.05.2025

Краснодарский комик предстанет перед судом за сомнительные шутки о религии

Завершено расследование дела стендап-комика из Краснодара, неудачно пошутившего на религиозную тематику, дело направлено в суд, сообщили в краевом управлении СК РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:41:00+03:00

2025-05-20T13:41:00+03:00

2025-05-20T13:42:00+03:00

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СОЧИ, 20 мая – РИА Новости. Завершено расследование дела стендап-комика из Краснодара, неудачно пошутившего на религиозную тематику, дело направлено в суд, сообщили в краевом управлении СК РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (пункт "б" части 1 статьи 213 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу," – говорится в сообщении. Следствие утверждает, что в 2023 году краснодарец публично выдал оскорбительный комментарий на религиозную тематику во время выступления в юмористическом шоу. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд ранее отправил его под домашний арест. По данным "Коммерсанта", Алексей Киселев в декабре 2023 года, участвуя в мероприятии "Шоу молодых комиков" в Краснодаре высказался с использованием грубой нецензурной брани в адрес католиков и православных. В релизе уточняется, что оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществляли сотрудники краевого управления ФСБ.

https://ria.ru/20250318/ostanin-2005691531.html

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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)