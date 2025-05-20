Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:50 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kondratev-2018105959.html
Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани
Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани - РИА Новости, 20.05.2025
Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод по выпуску металлоконструкций в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:50:00+03:00
2025-05-20T17:50:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962128600_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_6bbbb0c3db7d4e1299b34818284ced03.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод по выпуску металлоконструкций в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Во время рабочей поездки глава региона оценил мощности завода и пообщался с его сотрудниками. "Как не раз подчеркивал президент России, современные экономические условия – это время возможностей. Сегодня важно замещать импортную продукцию и выпускать то, что востребовано рынком. Не растеряться в новых реалиях компаниям помогает поддержка государства, наши краевые институты, в том числе Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные займы. Ваше предприятие как раз и является примером такого взаимодействия. Вы провели модернизацию своего производства и начали выпускать продукцию, необходимую как внутри страны, так и ближнему зарубежью. Поэтому сегодня ваш бизнес экономически стабилен. Важно и дальше продолжать развитие таких компаний, повышать заработные платы сотрудникам", – сказал Кондратьев во время посещения предприятия, его слова приводит пресс-служба. Компания "Профф-Сталь" поставляет комплектующие для строительства в разные российские регионы. Предприятие воспользовалось господдержкой для расширения производства, а также является участником федерального проекта "Производительность труда", который с 2025 года реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель отметил, что Фонд развития промышленности края предоставил предприятию заем по льготной ставке. На эти средства приобрели оборудование – завод реализует проект по расширению производства. Как рассказал директор компании Аркадий Воробьев, инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Обустраивают дополнительное помещение площадью около 800 квадратных метров, это поможет разгрузить основной цех. Сейчас на производстве занято около 70 человек, а в перспективе добавится еще 22 рабочих места. Губернатор пообщался с сотрудниками завода и посмотрел цеха, где делают армирующий профиль из оцинкованной стали для пластиковых окон и дверей, а также стальные строительные профили и комплектующие элементы для монтажа гипсокартонных систем. Продукцию этого предприятия закупают в 42 субъектах РФ и за рубежом. Только в 2024 году изготовили около 29 миллионов штук конструкций из черных металлов или алюминия. На заводе также начали выпуск печатных ограждений. В Курганинском районе губернатор также посмотрел производственные площади компании "Здоровые продукты". Летом 2023 года там наладили приготовление мучных изделий длительного хранения. Есть линия выпуска слоеного теста и круассанов. В цеху, где замешивают тесто, работают на отечественном оборудовании. При этом используют сырье местного производства – кубанские муку и маргарин. Губернатору показали разные стадии производства хлебобулочных изделий. "Важно, что вы используете местные ингредиенты. С одной стороны, это стимулирует развитие и других пищевых производств в крае, а с другой – позволяет выпускать качественный продукт – то, что действительно сделано на Кубани. Эта продукция поставляется в разные регионы страны, потому что все знают, что кубанское – это знак качества", – подчеркнул Кондратьев, посещая предприятие. Всего в ассортименте компании 155 наименований выпускаемой продукции. В 2024 году произвели 5 тысяч тонн замороженных полуфабрикатов. На предприятии работает больше сотни сотрудников.
https://ria.ru/20250520/kondratev-2018105295.html
https://ria.ru/20250520/kondratev-2018061032.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962128600_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_aab7e6affc1a5c6727da9173ac3fad8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани

Вениамин Кондратьев проверил работу заводов Курганинского района Кубани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод по выпуску металлоконструкций в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Во время рабочей поездки глава региона оценил мощности завода и пообщался с его сотрудниками.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани
Вчера, 17:49
"Как не раз подчеркивал президент России, современные экономические условия – это время возможностей. Сегодня важно замещать импортную продукцию и выпускать то, что востребовано рынком. Не растеряться в новых реалиях компаниям помогает поддержка государства, наши краевые институты, в том числе Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные займы. Ваше предприятие как раз и является примером такого взаимодействия. Вы провели модернизацию своего производства и начали выпускать продукцию, необходимую как внутри страны, так и ближнему зарубежью. Поэтому сегодня ваш бизнес экономически стабилен. Важно и дальше продолжать развитие таких компаний, повышать заработные платы сотрудникам", – сказал Кондратьев во время посещения предприятия, его слова приводит пресс-служба.
Компания "Профф-Сталь" поставляет комплектующие для строительства в разные российские регионы. Предприятие воспользовалось господдержкой для расширения производства, а также является участником федерального проекта "Производительность труда", который с 2025 года реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель отметил, что Фонд развития промышленности края предоставил предприятию заем по льготной ставке. На эти средства приобрели оборудование – завод реализует проект по расширению производства. Как рассказал директор компании Аркадий Воробьев, инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Обустраивают дополнительное помещение площадью около 800 квадратных метров, это поможет разгрузить основной цех. Сейчас на производстве занято около 70 человек, а в перспективе добавится еще 22 рабочих места.
Губернатор пообщался с сотрудниками завода и посмотрел цеха, где делают армирующий профиль из оцинкованной стали для пластиковых окон и дверей, а также стальные строительные профили и комплектующие элементы для монтажа гипсокартонных систем.
Продукцию этого предприятия закупают в 42 субъектах РФ и за рубежом. Только в 2024 году изготовили около 29 миллионов штук конструкций из черных металлов или алюминия. На заводе также начали выпуск печатных ограждений.
В Курганинском районе губернатор также посмотрел производственные площади компании "Здоровые продукты". Летом 2023 года там наладили приготовление мучных изделий длительного хранения. Есть линия выпуска слоеного теста и круассанов. В цеху, где замешивают тесто, работают на отечественном оборудовании. При этом используют сырье местного производства – кубанские муку и маргарин. Губернатору показали разные стадии производства хлебобулочных изделий.
"Важно, что вы используете местные ингредиенты. С одной стороны, это стимулирует развитие и других пищевых производств в крае, а с другой – позволяет выпускать качественный продукт – то, что действительно сделано на Кубани. Эта продукция поставляется в разные регионы страны, потому что все знают, что кубанское – это знак качества", – подчеркнул Кондратьев, посещая предприятие.
Всего в ассортименте компании 155 наименований выпускаемой продукции. В 2024 году произвели 5 тысяч тонн замороженных полуфабрикатов. На предприятии работает больше сотни сотрудников.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани"
Вчера, 14:52
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала