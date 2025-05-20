https://ria.ru/20250520/kondratev-2018105959.html

Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани

Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани - РИА Новости, 20.05.2025

Кондратьев проверил работу завода по выпуску металлоконструкций на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод по выпуску металлоконструкций в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:50:00+03:00

2025-05-20T17:50:00+03:00

2025-05-20T17:50:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод по выпуску металлоконструкций в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Во время рабочей поездки глава региона оценил мощности завода и пообщался с его сотрудниками. "Как не раз подчеркивал президент России, современные экономические условия – это время возможностей. Сегодня важно замещать импортную продукцию и выпускать то, что востребовано рынком. Не растеряться в новых реалиях компаниям помогает поддержка государства, наши краевые институты, в том числе Фонд развития промышленности, который предоставляет льготные займы. Ваше предприятие как раз и является примером такого взаимодействия. Вы провели модернизацию своего производства и начали выпускать продукцию, необходимую как внутри страны, так и ближнему зарубежью. Поэтому сегодня ваш бизнес экономически стабилен. Важно и дальше продолжать развитие таких компаний, повышать заработные платы сотрудникам", – сказал Кондратьев во время посещения предприятия, его слова приводит пресс-служба. Компания "Профф-Сталь" поставляет комплектующие для строительства в разные российские регионы. Предприятие воспользовалось господдержкой для расширения производства, а также является участником федерального проекта "Производительность труда", который с 2025 года реализуют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель отметил, что Фонд развития промышленности края предоставил предприятию заем по льготной ставке. На эти средства приобрели оборудование – завод реализует проект по расширению производства. Как рассказал директор компании Аркадий Воробьев, инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Обустраивают дополнительное помещение площадью около 800 квадратных метров, это поможет разгрузить основной цех. Сейчас на производстве занято около 70 человек, а в перспективе добавится еще 22 рабочих места. Губернатор пообщался с сотрудниками завода и посмотрел цеха, где делают армирующий профиль из оцинкованной стали для пластиковых окон и дверей, а также стальные строительные профили и комплектующие элементы для монтажа гипсокартонных систем. Продукцию этого предприятия закупают в 42 субъектах РФ и за рубежом. Только в 2024 году изготовили около 29 миллионов штук конструкций из черных металлов или алюминия. На заводе также начали выпуск печатных ограждений. В Курганинском районе губернатор также посмотрел производственные площади компании "Здоровые продукты". Летом 2023 года там наладили приготовление мучных изделий длительного хранения. Есть линия выпуска слоеного теста и круассанов. В цеху, где замешивают тесто, работают на отечественном оборудовании. При этом используют сырье местного производства – кубанские муку и маргарин. Губернатору показали разные стадии производства хлебобулочных изделий. "Важно, что вы используете местные ингредиенты. С одной стороны, это стимулирует развитие и других пищевых производств в крае, а с другой – позволяет выпускать качественный продукт – то, что действительно сделано на Кубани. Эта продукция поставляется в разные регионы страны, потому что все знают, что кубанское – это знак качества", – подчеркнул Кондратьев, посещая предприятие. Всего в ассортименте компании 155 наименований выпускаемой продукции. В 2024 году произвели 5 тысяч тонн замороженных полуфабрикатов. На предприятии работает больше сотни сотрудников.

https://ria.ru/20250520/kondratev-2018105295.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев