Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:49 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kondratev-2018105295.html
Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани
Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани - РИА Новости, 20.05.2025
Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с педагогами и студентами филиала Лабинского медицинского колледжа в Курганинском районе, сообщает РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:49:00+03:00
2025-05-20T17:49:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с педагогами и студентами филиала Лабинского медицинского колледжа в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В рабочей поездке губернатора сопровождала его заместитель Анна Минькова. Глава региона осмотрел учебные кабинеты и лаборатории образовательного учреждения. "Первая врачебная помощь – самая ценная. Именно в этот, так называемый "золотой час", когда решается судьба человека, нужно оказать наиболее качественную помощь. От ваших действий будет зависеть не просто здоровье, а жизнь пациента – это огромная ответственность", – обратился к студентам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Как отметил глава региона, учреждение открыли, чтобы решать вопрос дефицита кадров. "Здесь для вас созданы все условия, работают квалифицированные преподаватели. Знаю, что сюда поступают не только местные ребята, но и молодежь из других городов и даже регионов. Это подтверждает высокий уровень учебного заведения", – подчеркнул Кондратьев при обращении к студентам колледжа. Для оснащения учебного заведения в течение трех лет из краевого бюджета выделили более 77 миллионов рублей. На эти средства приобрели компьютерную технику, интерактивные доски, оборудование для кабинетов химии и информатики, комплекты мебели, сплит системы, рециркуляторы, лабораторно-диагностический учебный комплекс, манекены и тренажеры. "Практические занятия невозможны без современного симуляционного оборудования, которое помогает создать условия работы, близкие к реальным. Для этого приобрели учебно-тренажерный комплекс "Скорая помощь". Студенты осваивают различные технологии оказания медпомощи, в том числе в условиях бездорожья", – сообщила во время мероприятия Минькова. Филиал Лабинского медицинского колледжа открыли в Курганинске в 2022 году. После девятого класса молодые люди могут поступить на две специальности – сестринское и лечебное дело. В учреждении учатся почти 300 студентов не только из Краснодарского края, но и из Москвы, Ставропольского края, Тверской области и Ханты-Мансийска. Они проходят практику на базе Курганинской ЦРБ. Первый выпуск будет в 2026 году – из стен колледжа выйдет около 140 молодых специалистов.
https://ria.ru/20250520/kondratev-2018061032.html
https://ria.ru/20250519/kondratev-2017907780.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d8e8041c0a50b5c6a0bffcfa6076f6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани

Кондратьев пообщался со студентами и педагогами медколледжа в Краснодарском крае

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с педагогами и студентами филиала Лабинского медицинского колледжа в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В рабочей поездке губернатора сопровождала его заместитель Анна Минькова. Глава региона осмотрел учебные кабинеты и лаборатории образовательного учреждения.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани"
Вчера, 14:52
"Первая врачебная помощь – самая ценная. Именно в этот, так называемый "золотой час", когда решается судьба человека, нужно оказать наиболее качественную помощь. От ваших действий будет зависеть не просто здоровье, а жизнь пациента – это огромная ответственность", – обратился к студентам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Как отметил глава региона, учреждение открыли, чтобы решать вопрос дефицита кадров.
"Здесь для вас созданы все условия, работают квалифицированные преподаватели. Знаю, что сюда поступают не только местные ребята, но и молодежь из других городов и даже регионов. Это подтверждает высокий уровень учебного заведения", – подчеркнул Кондратьев при обращении к студентам колледжа.
Для оснащения учебного заведения в течение трех лет из краевого бюджета выделили более 77 миллионов рублей. На эти средства приобрели компьютерную технику, интерактивные доски, оборудование для кабинетов химии и информатики, комплекты мебели, сплит системы, рециркуляторы, лабораторно-диагностический учебный комплекс, манекены и тренажеры.
"Практические занятия невозможны без современного симуляционного оборудования, которое помогает создать условия работы, близкие к реальным. Для этого приобрели учебно-тренажерный комплекс "Скорая помощь". Студенты осваивают различные технологии оказания медпомощи, в том числе в условиях бездорожья", – сообщила во время мероприятия Минькова.
Филиал Лабинского медицинского колледжа открыли в Курганинске в 2022 году. После девятого класса молодые люди могут поступить на две специальности – сестринское и лечебное дело. В учреждении учатся почти 300 студентов не только из Краснодарского края, но и из Москвы, Ставропольского края, Тверской области и Ханты-Мансийска. Они проходят практику на базе Курганинской ЦРБ. Первый выпуск будет в 2026 году – из стен колледжа выйдет около 140 молодых специалистов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Кондратьев осмотрел строительную площадку поликлиники в Краснодаре
19 мая, 17:50
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала