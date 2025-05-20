https://ria.ru/20250520/kondratev-2018105295.html

Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани

Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани - РИА Новости, 20.05.2025

Кондратьев посетил медицинский колледж в Курганинском районе Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с педагогами и студентами филиала Лабинского медицинского колледжа в Курганинском районе, сообщает РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:49:00+03:00

2025-05-20T17:49:00+03:00

2025-05-20T17:49:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с педагогами и студентами филиала Лабинского медицинского колледжа в Курганинском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В рабочей поездке губернатора сопровождала его заместитель Анна Минькова. Глава региона осмотрел учебные кабинеты и лаборатории образовательного учреждения. "Первая врачебная помощь – самая ценная. Именно в этот, так называемый "золотой час", когда решается судьба человека, нужно оказать наиболее качественную помощь. От ваших действий будет зависеть не просто здоровье, а жизнь пациента – это огромная ответственность", – обратился к студентам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Как отметил глава региона, учреждение открыли, чтобы решать вопрос дефицита кадров. "Здесь для вас созданы все условия, работают квалифицированные преподаватели. Знаю, что сюда поступают не только местные ребята, но и молодежь из других городов и даже регионов. Это подтверждает высокий уровень учебного заведения", – подчеркнул Кондратьев при обращении к студентам колледжа. Для оснащения учебного заведения в течение трех лет из краевого бюджета выделили более 77 миллионов рублей. На эти средства приобрели компьютерную технику, интерактивные доски, оборудование для кабинетов химии и информатики, комплекты мебели, сплит системы, рециркуляторы, лабораторно-диагностический учебный комплекс, манекены и тренажеры. "Практические занятия невозможны без современного симуляционного оборудования, которое помогает создать условия работы, близкие к реальным. Для этого приобрели учебно-тренажерный комплекс "Скорая помощь". Студенты осваивают различные технологии оказания медпомощи, в том числе в условиях бездорожья", – сообщила во время мероприятия Минькова. Филиал Лабинского медицинского колледжа открыли в Курганинске в 2022 году. После девятого класса молодые люди могут поступить на две специальности – сестринское и лечебное дело. В учреждении учатся почти 300 студентов не только из Краснодарского края, но и из Москвы, Ставропольского края, Тверской области и Ханты-Мансийска. Они проходят практику на базе Курганинской ЦРБ. Первый выпуск будет в 2026 году – из стен колледжа выйдет около 140 молодых специалистов.

https://ria.ru/20250520/kondratev-2018061032.html

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краснодарский край, вениамин кондратьев