Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани"
Вениамин Кондратьев поздравил победителей "Студенческой весны на Кубани"
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани", сообщает пресс-служба администрации региона.
Организатором фестиваля "Студенческая весна на Кубани" выступил департамент молодежной политики Краснодарского края.
Как рассказал губернатор в своих социальных сетях, в Краснодаре итоги творческого фестиваля подвели на гала-концерте.
"В Краснодаре завершился фестиваль "Студвесна на Кубани". Ежегодно он объединяет сотни творческих и талантливых студентов из высших и средних образовательных учреждений региона. Участники состязались в десяти номинациях, демонстрируя свои способности в различных направлениях искусства. В этом году фестиваль приурочили к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Подвели итоги на гала-концерте", — прокомментировал итоги мероприятия в своем телеграм-канале Кондратьев.
Он добавил, что среди команд вузов в общем зачете 1 место занял Кубанский аграрный университет, 2 место – Кубанский государственный университет, 3 место – Кубанский технологический университет. Среди команд профессиональных учебных заведений 1 место – Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место – Краснодарский педагогический колледж, 3 место – Анапский индустриальный техникум.
Кондратьев также поздравил победителей и пожелал им новых творческих успехов.
Фестиваль творчества студентов в России проводят уже больше 30 лет, уточнили в пресс-службе. В заочном этапе "кубанской студвесны" приняли участие 64 вуза и ссуза, а всего в различных номинациях было подано около 600 заявок. Большинство студентов показали вокальные номера. Также молодежь представила театральные постановки, танцевальные композиции, инструментальные выступления и номера оригинального жанра. Кроме того, оценивали видеоролики, работы по профилю медиа и арт, коллекции модной одежды и студенческие программы.