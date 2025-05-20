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Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани" - РИА Новости, 20.05.2025
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Краснодарский край
 
14:52 20.05.2025 (обновлено: 14:53 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/kondratev-2018061032.html
Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани"
Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани" - РИА Новости, 20.05.2025
Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани", сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:52:00+03:00
2025-05-20T14:53:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
краснодарский край
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани", сообщает пресс-служба администрации региона. Организатором фестиваля "Студенческая весна на Кубани" выступил департамент молодежной политики Краснодарского края. Как рассказал губернатор в своих социальных сетях, в Краснодаре итоги творческого фестиваля подвели на гала-концерте. "В Краснодаре завершился фестиваль "Студвесна на Кубани". Ежегодно он объединяет сотни творческих и талантливых студентов из высших и средних образовательных учреждений региона. Участники состязались в десяти номинациях, демонстрируя свои способности в различных направлениях искусства. В этом году фестиваль приурочили к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Подвели итоги на гала-концерте", — прокомментировал итоги мероприятия в своем телеграм-канале Кондратьев. Он добавил, что среди команд вузов в общем зачете 1 место занял Кубанский аграрный университет, 2 место – Кубанский государственный университет, 3 место – Кубанский технологический университет. Среди команд профессиональных учебных заведений 1 место – Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место – Краснодарский педагогический колледж, 3 место – Анапский индустриальный техникум. Кондратьев также поздравил победителей и пожелал им новых творческих успехов. Фестиваль творчества студентов в России проводят уже больше 30 лет, уточнили в пресс-службе. В заочном этапе "кубанской студвесны" приняли участие 64 вуза и ссуза, а всего в различных номинациях было подано около 600 заявок. Большинство студентов показали вокальные номера. Также молодежь представила театральные постановки, танцевальные композиции, инструментальные выступления и номера оригинального жанра. Кроме того, оценивали видеоролики, работы по профилю медиа и арт, коллекции модной одежды и студенческие программы.
https://ria.ru/20250519/kondratev-2017907780.html
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вениамин кондратьев, краснодар, краснодарский край
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Краснодарский край
Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани"

Вениамин Кондратьев поздравил победителей "Студенческой весны на Кубани"

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил победителей фестиваля "Студенческая весна на Кубани", сообщает пресс-служба администрации региона.
Организатором фестиваля "Студенческая весна на Кубани" выступил департамент молодежной политики Краснодарского края.
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Как рассказал губернатор в своих социальных сетях, в Краснодаре итоги творческого фестиваля подвели на гала-концерте.
"В Краснодаре завершился фестиваль "Студвесна на Кубани". Ежегодно он объединяет сотни творческих и талантливых студентов из высших и средних образовательных учреждений региона. Участники состязались в десяти номинациях, демонстрируя свои способности в различных направлениях искусства. В этом году фестиваль приурочили к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Подвели итоги на гала-концерте", — прокомментировал итоги мероприятия в своем телеграм-канале Кондратьев.
Он добавил, что среди команд вузов в общем зачете 1 место занял Кубанский аграрный университет, 2 место – Кубанский государственный университет, 3 место – Кубанский технологический университет. Среди команд профессиональных учебных заведений 1 место – Краснодарский краевой колледж культуры, 2 место – Краснодарский педагогический колледж, 3 место – Анапский индустриальный техникум.
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Кондратьев также поздравил победителей и пожелал им новых творческих успехов.
Фестиваль творчества студентов в России проводят уже больше 30 лет, уточнили в пресс-службе. В заочном этапе "кубанской студвесны" приняли участие 64 вуза и ссуза, а всего в различных номинациях было подано около 600 заявок. Большинство студентов показали вокальные номера. Также молодежь представила театральные постановки, танцевальные композиции, инструментальные выступления и номера оригинального жанра. Кроме того, оценивали видеоролики, работы по профилю медиа и арт, коллекции модной одежды и студенческие программы.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарКраснодарский край
 
 
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