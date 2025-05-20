https://ria.ru/20250520/knyazhevskaya-2017997833.html

Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро

Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро - РИА Новости, 20.05.2025

Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро

Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:00:00+03:00

2025-05-20T10:00:00+03:00

2025-05-20T10:00:00+03:00

юлиана княжевская

москомархитектура

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "АРХ Москва", сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Большая радость отметить в этом году две юбилейные памятные даты в нашей истории – 80-летие Победы и 90-летие нашего любимого метрополитена. Эти события и стали лейтмотивом новой экспозиции. Она состоит из двух частей – о том, как героически строились первые линии метрополитена, даже в самые тяжелые годы, и как работал подземный город" – приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.В сообщении уточняется, что посетители смогут узнать, как станции метрополитена "Маяковская", "Курская" и другие помогали спасаться во время бомбежек, о героизме строителей во время войны и жизни горожан в подземном городе.Международная выставка – форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет с 21 по 24 мая. Все желающие смогут посетить ее в Гостином дворе.

https://ria.ru/20250515/knyazhevskaya-2016959757.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юлиана княжевская, москомархитектура, москва