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Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро - РИА Новости, 20.05.2025
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10:00 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/knyazhevskaya-2017997833.html
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро - РИА Новости, 20.05.2025
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро
Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:00:00+03:00
2025-05-20T10:00:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "АРХ Москва", сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Большая радость отметить в этом году две юбилейные памятные даты в нашей истории – 80-летие Победы и 90-летие нашего любимого метрополитена. Эти события и стали лейтмотивом новой экспозиции. Она состоит из двух частей – о том, как героически строились первые линии метрополитена, даже в самые тяжелые годы, и как работал подземный город" – приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.В сообщении уточняется, что посетители смогут узнать, как станции метрополитена "Маяковская", "Курская" и другие помогали спасаться во время бомбежек, о героизме строителей во время войны и жизни горожан в подземном городе.Международная выставка – форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет с 21 по 24 мая. Все желающие смогут посетить ее в Гостином дворе.
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юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро

Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут об истории столичного метро

© Фото предоставлено МоскомархитектуройПредседатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "АРХ Москва", сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Большая радость отметить в этом году две юбилейные памятные даты в нашей истории – 80-летие Победы и 90-летие нашего любимого метрополитена. Эти события и стали лейтмотивом новой экспозиции. Она состоит из двух частей – о том, как героически строились первые линии метрополитена, даже в самые тяжелые годы, и как работал подземный город" – приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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В сообщении уточняется, что посетители смогут узнать, как станции метрополитена "Маяковская", "Курская" и другие помогали спасаться во время бомбежек, о героизме строителей во время войны и жизни горожан в подземном городе.
Международная выставка – форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет с 21 по 24 мая. Все желающие смогут посетить ее в Гостином дворе.
 
Юлиана КняжевскаяМоскомархитектураМосква
 
 
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