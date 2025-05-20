https://ria.ru/20250520/knyazhevskaya-2017997833.html
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро - РИА Новости, 20.05.2025
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро
Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:00:00+03:00
2025-05-20T10:00:00+03:00
2025-05-20T10:00:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "АРХ Москва", сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Большая радость отметить в этом году две юбилейные памятные даты в нашей истории – 80-летие Победы и 90-летие нашего любимого метрополитена. Эти события и стали лейтмотивом новой экспозиции. Она состоит из двух частей – о том, как героически строились первые линии метрополитена, даже в самые тяжелые годы, и как работал подземный город" – приводит слова Княжевской пресс-служба ведомства.В сообщении уточняется, что посетители смогут узнать, как станции метрополитена "Маяковская", "Курская" и другие помогали спасаться во время бомбежек, о героизме строителей во время войны и жизни горожан в подземном городе.Международная выставка – форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет с 21 по 24 мая. Все желающие смогут посетить ее в Гостином дворе.
https://ria.ru/20250515/knyazhevskaya-2016959757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут историю метро
Княжевская: на выставке "АРХ Москва" расскажут об истории столичного метро
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москомархитектура представит экспозицию, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "АРХ Москва", сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Большая радость отметить в этом году две юбилейные памятные даты в нашей истории – 80-летие Победы и 90-летие нашего любимого метрополитена. Эти события и стали лейтмотивом новой экспозиции. Она состоит из двух частей – о том, как героически строились первые линии метрополитена, даже в самые тяжелые годы, и как работал подземный город" – приводит слова Княжевской
пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что посетители смогут узнать, как станции метрополитена "Маяковская", "Курская" и другие помогали спасаться во время бомбежек, о героизме строителей во время войны и жизни горожан в подземном городе.
Международная выставка – форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" пройдет с 21 по 24 мая. Все желающие смогут посетить ее в Гостином дворе.