https://ria.ru/20250520/kitaj-2018005442.html

МИД Китая прокомментировал разговор Путина и Трампа

МИД Китая прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

МИД Китая прокомментировал разговор Путина и Трампа

Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также политическое решение кризиса, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:42:00+03:00

2025-05-20T10:42:00+03:00

2025-05-20T10:42:00+03:00

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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также политическое решение кризиса, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обсуждение президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом урегулирование украинского кризиса. "Что касается украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, способствующие миру", - заявила Мао Нин. Дипломат подчеркнула, что Китай "поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также выступает за политическое урегулирование кризиса". "Надеемся, что стороны путем диалога и переговоров смогут достичь справедливого, прочного и юридически обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", - добавила она. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html

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в мире, россия, китай, украина, дональд трамп, мао нин, владимир путин