https://ria.ru/20250520/kitaj-2018002164.html
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков - РИА Новости, 20.05.2025
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае, стороны обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:29:00+03:00
2025-05-20T10:29:00+03:00
2025-05-20T10:29:00+03:00
рязанская область
китай
россия
павел малков
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае, стороны обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. "С рязанской делегацией работаем в Китае. Встретились с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Евгеньевичем Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, Китай является основным внешнеторговым партнером Рязанской области. В прошлом году его доля в общем объеме внешней торговли составила 22%. Регион работает над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок. "Обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. Также прорабатываем создание совместных производств в рязанских индустриальных и агропромышленных парках", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20250408/malkov-2010114759.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, павел малков
Рязанская область, Китай, Россия, Павел Малков
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков
Рязанский губернатор Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае