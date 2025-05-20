Рейтинг@Mail.ru
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:29 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/kitaj-2018002164.html
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков - РИА Новости, 20.05.2025
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае, стороны обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:29:00+03:00
2025-05-20T10:29:00+03:00
рязанская область
китай
россия
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_f15acba81b774013e5b7da7e94c9ad47.jpg
РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае, стороны обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. "С рязанской делегацией работаем в Китае. Встретились с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Евгеньевичем Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, Китай является основным внешнеторговым партнером Рязанской области. В прошлом году его доля в общем объеме внешней торговли составила 22%. Регион работает над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок. "Обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. Также прорабатываем создание совместных производств в рязанских индустриальных и агропромышленных парках", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20250408/malkov-2010114759.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_cd1341c454b63076d564026041c7b4c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, павел малков
Рязанская область, Китай, Россия, Павел Малков
Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков

Рязанский губернатор Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае, стороны обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику.
"С рязанской делегацией работаем в Китае. Встретились с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Евгеньевичем Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Потенциал Рязанской области презентовали на инвестфоруме в ОАЭ
8 апреля, 20:50
По словам главы региона, Китай является основным внешнеторговым партнером Рязанской области. В прошлом году его доля в общем объеме внешней торговли составила 22%. Регион работает над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок.
"Обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. Также прорабатываем создание совместных производств в рязанских индустриальных и агропромышленных парках", - подчеркнул Павел Малков.
 
Рязанская областьКитайРоссияПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала