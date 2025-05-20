https://ria.ru/20250520/kitaj-2018002164.html

Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков

Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков - РИА Новости, 20.05.2025

Рязанская делегация работает в Китае, сообщил губернатор Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае, стороны обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:29:00+03:00

2025-05-20T10:29:00+03:00

2025-05-20T10:29:00+03:00

рязанская область

китай

россия

павел малков

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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что делегация региона работает в Китае, стороны обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. "С рязанской делегацией работаем в Китае. Встретились с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Евгеньевичем Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, Китай является основным внешнеторговым партнером Рязанской области. В прошлом году его доля в общем объеме внешней торговли составила 22%. Регион работает над увеличением экспорта рязанских товаров на китайский рынок. "Обсудили взаимодействие с торговыми сетями, сертификацию продукции для прямых поставок и логистику. Также прорабатываем создание совместных производств в рязанских индустриальных и агропромышленных парках", - подчеркнул Павел Малков.

https://ria.ru/20250408/malkov-2010114759.html

китай

россия

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Артем Смирнов

китай, россия, павел малков