https://ria.ru/20250520/kartel-2017999743.html

ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов

ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов - РИА Новости, 20.05.2025

ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:11:00+03:00

2025-05-20T10:11:00+03:00

2025-05-20T10:11:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке медицинских инструментов и материалов, сумма контрактов составила 1,2 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика