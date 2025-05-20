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ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов
ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов - РИА Новости, 20.05.2025
ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:11:00+03:00
2025-05-20T10:11:00+03:00
2025-05-20T10:11:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель из трех компаний - ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн" - на торгах по поставке медицинских инструментов и материалов, сумма контрактов составила 1,2 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей. Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Фокус", ООО "Отримед" и ООО "Экстравижн", - говорится в сообщении. Отмечается, что служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
https://ria.ru/20250210/fas-1998359672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов
ФАС выявила медицинский картель из трех компаний на сумму 1,2 миллиарда рублей