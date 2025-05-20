https://ria.ru/20250520/izbienie-2018119462.html

Депутат попросит Краснова о проверке после избиения девушки в Краснодаре

Депутат попросит Краснова о проверке после избиения девушки в Краснодаре - РИА Новости, 20.05.2025

Депутат попросит Краснова о проверке после избиения девушки в Краснодаре

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что направит запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой разобраться в деле... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:13:00+03:00

2025-05-20T19:13:00+03:00

2025-05-20T19:13:00+03:00

происшествия

краснодар

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игорь краснов

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что направит запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой разобраться в деле пострадавшей девушки в Краснодаре. Как рассказал Панеш, 14 мая неизвестные затолкали в машину 19-летнюю девушку в Краснодаре, вывезли на трассу, где избили её и совершили насильственные действия. Нападавших девушка описала как лиц неславянской внешности. По словам потерпевшей, на её обращение правоохранители отреагировали лишь спустя восемь часов. "Такое не должно замалчиваться. Как координатор Краснодарского регионального отделения ЛДПР буду лично следить за исполнением законного наказания для этих нелюдей. Замять дело мы не позволим, пусть не надеются. В ближайшее время направлю запрос на имя Генерального прокурора Игоря Викторовича Краснова с просьбой разобраться в ситуации", – сказал Панеш. Также парламентарий заявил о готовности оказать помощь пострадавшей - юридическую, информационную и иную любую, которая потребуется, и сделать всё, чтобы виновные в преступлении были наказаны.

https://rsport.ria.ru/20250514/sambist-2016923111.html

https://ria.ru/20250512/proverki--2016468313.html

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происшествия, краснодар, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф