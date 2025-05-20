https://ria.ru/20250520/gutsul-2018093121.html

Гуцул заявила о желании продолжить борьбу за права Гагаузии

Гуцул заявила о желании продолжить борьбу за права Гагаузии - РИА Новости, 20.05.2025

Гуцул заявила о желании продолжить борьбу за права Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила во вторник после заседания суда, что она не сломлена и будет продолжать борьбу за права региона. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:12:00+03:00

2025-05-20T17:12:00+03:00

2025-05-20T17:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила во вторник после заседания суда, что она не сломлена и будет продолжать борьбу за права региона. Сторонники главы Гагаузии собрались во вторник у здания суда в Кишиневе, где продолжилось рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор". "Состоялось очередное заседание суда по сфабрикованному уголовному делу против меня. Как и прежде — никаких доказательств, никаких оснований, только политический заказ. Цель — не правосудие, а устранение неудобного башкана (главы - ред.), которому доверил мандат народ Гагаузии", - передают слова Гуцул ее адвокаты. По словам главы Гагаузии, с каждым таким заседанием власти сами доказывают, что боятся правды, воли народа, сильной Гагаузии. "Но я не сломлена. Я борюсь не за себя — я борюсь за право каждого жителя Гагаузии жить в процветающей и уважаемой автономии. За то, чтобы нас не лишали голоса, чтобы нашу Гагаузию не превращали в политическую разменную монету", - подчеркнула Гуцул. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестовала это решение. Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250520/gutsul-2018042650.html

https://ria.ru/20250520/gutsul--2018067815.html

https://ria.ru/20250513/vlasti-2016673630.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул