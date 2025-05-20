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Госдума ввела госрегулирование оборота метанола - РИА Новости, 20.05.2025
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15:10 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/gosduma-2018066087.html
Госдума ввела госрегулирование оборота метанола
Госдума ввела госрегулирование оборота метанола - РИА Новости, 20.05.2025
Госдума ввела госрегулирование оборота метанола
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий государственное регулирование оборота метанола (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:10:00+03:00
2025-05-20T15:10:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий государственное регулирование оборота метанола (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метил) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу. Документ устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов РФ, обеспечения безопасности данной химической продукции. Но действие закона не распространяется на оборот автомобильного бензина и иных метанолсодержащих жидкостей, перечень которых утвердит правительство РФ. Закон предусматривает формирование в государственной информационной системе (ГИС) промышленности реестра, содержащего информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся производством, переработкой, использованием, реализацией, перевозкой, погрузкой и разгрузкой (в том числе перевалкой), хранением, уничтожением метанола и метанолсодержащих жидкостей. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство. В реестр не будет включаться информация о научных организациях и организациях высшего образования, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; а также об организациях, включенных в сводный реестр организаций ОПК, и об организациях, чья деятельность направлена на обеспечение обороны и безопасности государства. Доступ к реестру будет бесплатным, но кабмин определит случаи, когда содержащаяся в нем информация не будет размещаться на официальном сайте ГИС промышленности в интернете. Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей будет осуществляться при условии их обязательной денатурации, за исключением установленных правительством случаев. При этом вводится запрет на оборот такой продукции лицами, не включенными в реестр, за исключением соответствующих научных, образовательных и оборонных организаций. Запрещается также розничная продажа метанола и содержащих его жидкостей, в том числе дистанционным способом. Реализация такой продукции будет возможна лишь при условии размещения на ее упаковке (таре) предупредительной маркировки о наличии метанола и его опасности для жизни и здоровья. При перевозке, погрузке и разгрузке должны соблюдаться требования к перевозке опасных грузов, при хранении – требования, утвержденные кабмином. Порядок уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей также определит правительство. Лица, нарушающие эти требования, будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Положения, разрешающие оборот соответствующей продукции лишь включенным в реестр лицам, в отношении уже занимающихся ее оборотом организаций и ИП начнут применяться с 1 ноября. До этой даты они вправе уведомить о своей деятельности уполномоченный орган для включения информации о них в реестр. Требования к реализации, хранению и уничтожению метанола и содержащих его жидкостей начнут применяться с 1 марта 2026 года, а об обязательной денатурации – с момента вступления в силу нормативного акта правительства, устанавливающего требования и порядок денатурации, а также случаи, когда она не обязательна. Госдума также приняла во втором и третьем чтении сопутствующие изменения в закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части полномочий правительства и внесения сведений в ГИС промышленности. Поправки также вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Госдума ввела госрегулирование оборота метанола

Госдума приняла законопроект, запрещающий розничную продажу метанола

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, вводящий государственное регулирование оборота метанола (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метил) и метанолсодержащих жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу.
Документ устанавливает правовые основы оборота метилового спирта и содержащих его жидкостей в России в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов РФ, обеспечения безопасности данной химической продукции. Но действие закона не распространяется на оборот автомобильного бензина и иных метанолсодержащих жидкостей, перечень которых утвердит правительство РФ.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Анохин: будем строго контролировать запрет продажи спиртного в "наливайках"
27 февраля, 17:39
Закон предусматривает формирование в государственной информационной системе (ГИС) промышленности реестра, содержащего информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся производством, переработкой, использованием, реализацией, перевозкой, погрузкой и разгрузкой (в том числе перевалкой), хранением, уничтожением метанола и метанолсодержащих жидкостей. Вести реестр будет уполномоченный орган, который определит правительство.
В реестр не будет включаться информация о научных организациях и организациях высшего образования, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; а также об организациях, включенных в сводный реестр организаций ОПК, и об организациях, чья деятельность направлена на обеспечение обороны и безопасности государства.
Доступ к реестру будет бесплатным, но кабмин определит случаи, когда содержащаяся в нем информация не будет размещаться на официальном сайте ГИС промышленности в интернете.
Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей будет осуществляться при условии их обязательной денатурации, за исключением установленных правительством случаев. При этом вводится запрет на оборот такой продукции лицами, не включенными в реестр, за исключением соответствующих научных, образовательных и оборонных организаций. Запрещается также розничная продажа метанола и содержащих его жидкостей, в том числе дистанционным способом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Путин подписал закон о контроле за спиртосодержащей непищевой продукцией
30 ноября 2024, 19:38
Реализация такой продукции будет возможна лишь при условии размещения на ее упаковке (таре) предупредительной маркировки о наличии метанола и его опасности для жизни и здоровья. При перевозке, погрузке и разгрузке должны соблюдаться требования к перевозке опасных грузов, при хранении – требования, утвержденные кабмином. Порядок уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей также определит правительство. Лица, нарушающие эти требования, будут нести ответственность.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Положения, разрешающие оборот соответствующей продукции лишь включенным в реестр лицам, в отношении уже занимающихся ее оборотом организаций и ИП начнут применяться с 1 ноября. До этой даты они вправе уведомить о своей деятельности уполномоченный орган для включения информации о них в реестр.
Требования к реализации, хранению и уничтожению метанола и содержащих его жидкостей начнут применяться с 1 марта 2026 года, а об обязательной денатурации – с момента вступления в силу нормативного акта правительства, устанавливающего требования и порядок денатурации, а также случаи, когда она не обязательна.
Госдума также приняла во втором и третьем чтении сопутствующие изменения в закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части полномочий правительства и внесения сведений в ГИС промышленности. Поправки также вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
Железная дорога. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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