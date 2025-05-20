https://ria.ru/20250520/gladkov-2018081304.html

Все участники белгородского проекта для бойцов СВО начали свое дело

Все участники белгородского проекта для бойцов СВО начали свое дело - РИА Новости, 20.05.2025

Все участники белгородского проекта для бойцов СВО начали свое дело

Все вернувшиеся к мирной жизни бойцы-участники проекта "Время СВОих героев" в Белгородской области начали реализацию своего дела, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:30:00+03:00

2025-05-20T16:30:00+03:00

2025-05-20T16:30:00+03:00

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА новости. Все вернувшиеся к мирной жизни бойцы-участники проекта "Время СВОих героев" в Белгородской области начали реализацию своего дела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. В конце 2024 года в регионе подвели итоги первого потока областного проекта "Время СВОих героев" для участников специальной военной операции и членов их семей. Было поддержано 19 проектов. "Я уже рассказывал вам о ходе реализации проекта "Время СВОих героев", когда мы помогаем ветеранам СВО устроиться в мирной жизни, найти свою точку опоры в предпринимательской деятельности, начать свое собственное дело. Было 19 победителей первого этапа — все получили гранты. Проекты 17 участников сейчас уже реализуются - проходят очередную стадию реализации", - отметил Гладков. В числе победителей кадрового проекта — Александр Литовченко, который после возвращения домой установил автоматы с питьевой водой в Белгороде. По итогам проекта ветеран СВО получил 500 тысяч рублей — на них он приобрел необходимое оборудование, установил и протестировал автоматы. Первый этап проекта завершен успешно – запланированные объемы продаж обеспечены: это не менее 40 тысяч рублей в месяц. Глава региона отметил, что это очень востребованная услуга для жителей областного центра. Гладков сообщил, что еще два участника программы находятся в зоне боевых действий. "Ждем их возвращения, уверен, что в мирной жизни у них все будет развиваться так, как они запланировали, а мы им будем помогать", - сказал Гладков, отметив, что участники проекта получают всестороннюю помочь на всех уровнях. "У них есть контакты, когда они могут позвонить, посоветоваться и получить квалифицированную рекомендацию от специалиста в любое удобное для них время", — добавил Гладков. Почти 20 проектов, которые разработали участники, будут реализованы в 2025 году. Сопровождать начинающих предпринимателей будут опытные наставники. Белгородский проект "Время СВОих героев" — это продолжение и развитие на региональном уровне федеральной программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Конкурс реализуется при поддержке губернатора Белгородской области. Главная его цель – поддержать ветеранов на пути к предпринимательской деятельности.

https://ria.ru/20250519/vrachi-2017881113.html

https://ria.ru/20250515/klass-2017063088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, владимир путин