https://ria.ru/20250520/film-2018135631.html

Москалькова: фильм "Азов* головного мозга — 2" раскроет причины начала СВО

Москалькова: фильм "Азов* головного мозга — 2" раскроет причины начала СВО - РИА Новости, 20.05.2025

Москалькова: фильм "Азов* головного мозга — 2" раскроет причины начала СВО

Документальный фильм депутата Госдумы и военного корреспондента Марины Ким "Азов* головного мозга - 2" расскажет об истинных причинах начала СВО, заявила... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:46:00+03:00

2025-05-20T21:46:00+03:00

2025-05-20T21:47:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Документальный фильм депутата Госдумы и военного корреспондента Марины Ким "Азов* головного мозга - 2" расскажет об истинных причинах начала СВО, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Премьера фильма состоялась во вторник в Москве на территории Национального центра "Россия". "Сегодня дефицит правды, правды о том, почему началась СВО, правды (о том - ред.), что делает сегодня наша российская славная армия для того, чтобы освободить не только Россию, но весь мир от нацизма. Что такое нацизм? Это когда одна нация говорит: "Мы лучше всех, остальные ничего не значат. Пусть они на своем языке не говорят, а говорят на нашем". Хотя им-то трудно самим говорить на своем языке… И сегодня в этом фильме вы увидите правду", - сказала Москалькова в своем выступлении. Омбудсмен напомнила, что вместе с командиром спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудиновым аппарат Москальковой старался спасти мирных жителей Курской области, которых нацисты загоняли в подвали и мучили. "И нам это удалось", - подчеркнула омбудсмен. Москалькова также выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за принятие на себя "исторической миссии борьбы с неонацизмом". "Когда мне позвонили матери из Донецка, что их детей угнали на Запад, я не могла поверить. Как? Это нас обвиняют в том, что мы детей Украины вывозим и прячем? Мы нашли этих детей, и действительно мы вернули этих детей. Когда наступали наши войска на Мариуполь, то нацисты бессовестно и бессердечно занимали детские учреждения под опорные пункты, школы, детские сады и, в данном случае, спортивную школу, посадили всех детей в автобусы и вывезли в Львов, Польшу, Австрию. Именно в Австрии мы нашли этих детей, одной девочке 14 лет, мальчику 15 лет. И благодаря добрым и отзывчивым людям в Австрии и ,конечно, нашему МИД удалось через Турцию их вернуть сюда", - напомнила Москалькова. Омбудсмен также поблагодарила за осуществление обменов Минобороны РФ и главу ведомства Андрея Белоусова, а также тех генералов, которые в диалоге с украинской стороной добиваются возвращения соотечественников домой.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017096951.html

https://ria.ru/20250506/kiev-2015401433.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

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россия, татьяна москалькова, кино, общество, батальон "азов"*, украина, в мире