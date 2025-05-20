https://ria.ru/20250520/filimonov-2018075849.html

Филимонов возглавил подгруппу "Экспорт туристических услуг" в Госсовете

Филимонов возглавил подгруппу "Экспорт туристических услуг" в Госсовете - РИА Новости, 20.05.2025

Филимонов возглавил подгруппу "Экспорт туристических услуг" в Госсовете

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возглавил подгруппу "Экспорт туристических услуг" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм", сообщает... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:57:00+03:00

2025-05-20T15:57:00+03:00

2025-05-20T15:57:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возглавил подгруппу "Экспорт туристических услуг" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм", сообщает пресс-служба регионального правительства. Предложение возглавить подгруппу Филимонов получил от губернатора Приморского края, председателя комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" Олега Кожемяко. "На заседании правительства России Михаил Владимирович Мишустин отметил активное развитие туристической отрасли в стране. Имеем амбициозную задачу по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Эту работу ведет правительство Российской Федерации, чтобы вернуться к показателям 2019 года, когда нашу страну посетили более 24,5 миллиона туристов. Наша страна должна ассоциироваться не только с богатой историей и культурой, но и с гостеприимством, безопасностью и высоким уровнем сервиса. Важно уделить внимание продвижению российского туристического продукта, либерализации визового режима, инфраструктурным решениям. Будем работать в этом направлении", - заявил глава Вологодской области. Он также обратил внимание, что для Вологодчины туристическое направление - одно из приоритетных. Лидером регионального турпотока является Великий Устюг. Родина Деда Мороза входит в топ-3 по посещаемости туристами на новогодние праздники. Сейчас правительство области ведет активную работу с АФК "Система" по реконструкции Вотчины Деда Мороза. По словам главы региона, первые объекты здесь появятся уже в следующем году. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создаем особую экономическую зону туристско-рекреационного типа в Великом Устюге. Это большая и комплексная работа, которую мы ведем вместе с Владимиром Евтушенковым (основатель АФК "Система" - ред.)" , - добавил Филимонов. Кроме того, Вологодчина активно развивает связи с Китайской Народной Республикой. В прошлом году состоялся масштабный выездной форум "Дни Вологодской области в Китае", в рамках которого представители региона заключили 15 соглашений с китайскими инвесторами на общую сумму 29 миллионов долларов. За время выездного форума прошло 1 025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией. В ходе форума провели несколько встреч и с руководителями китайских туристических агентств. Так, уже в марте этого года Вологодскую область посетила делегация туроператоров из провинции Шэньси Китайской Народной Республики. Для дальнейшей работы по организации туров их познакомили с туристической инфраструктурой региона, а также с его богатым культурным и историческим наследием.

https://ria.ru/20250515/stend-2017206562.html

https://ria.ru/20250425/filimonov-2013429412.html

вологодская область

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георгий филимонов, вологодская область