Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/efimov-2018026967.html
Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли
Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли - РИА Новости, 20.05.2025
Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли
За первые три месяца текущего года москвичам удалось сэкономить почти 148 миллионов рублей при покупке у города земельных участков для индивидуального жилищного РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:12:00+03:00
2025-05-20T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За первые три месяца текущего года москвичам удалось сэкономить почти 148 миллионов рублей при покупке у города земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что с начала года в Москве заключили свыше 30 договоров купли-продажи участков с жителями, которые ранее арендовали землю для ИЖС."Собственники частных домов выкупили за 40 процентов от кадастровой стоимости свыше 2,6 гектара земли. Благодаря льготе они сэкономили около 148 миллионов рублей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева отметила, сто за первые три месяца 2025 года москвичи выкупили со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости участки, которые расположены в восьми административных округах.Больше всего участков выкупили на юго-западе столицы – там приобрели 13 участков площадью 0,8 гектара. В Новомосковском административном округе выкупили семь участков, а в Троицком- пять, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250520/efimov-2017925111.html
https://ria.ru/20250519/efimov-2017812521.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_67970f610c940b3b76b780407e6ae6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли

Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли для ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За первые три месяца текущего года москвичам удалось сэкономить почти 148 миллионов рублей при покупке у города земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что с начала года в Москве заключили свыше 30 договоров купли-продажи участков с жителями, которые ранее арендовали землю для ИЖС.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Ефимов: в Москве в апреле построили шесть ЖК по программе реновации
Вчера, 09:06
"Собственники частных домов выкупили за 40 процентов от кадастровой стоимости свыше 2,6 гектара земли. Благодаря льготе они сэкономили около 148 миллионов рублей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева отметила, сто за первые три месяца 2025 года москвичи выкупили со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости участки, которые расположены в восьми административных округах.
Больше всего участков выкупили на юго-западе столицы – там приобрели 13 участков площадью 0,8 гектара. В Новомосковском административном округе выкупили семь участков, а в Троицком- пять, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Ефимов: инвестор арендовал у Москвы здание для частной школы в Щербинке
19 мая, 13:12
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала