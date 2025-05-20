https://ria.ru/20250520/efimov-2018026967.html

Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли

Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли - РИА Новости, 20.05.2025

Ефимов: москвичи сэкономили еще 148 миллионов рублей при покупке земли

За первые три месяца текущего года москвичам удалось сэкономить почти 148 миллионов рублей при покупке у города земельных участков для индивидуального жилищного РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:12:00+03:00

2025-05-20T14:12:00+03:00

2025-05-20T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. За первые три месяца текущего года москвичам удалось сэкономить почти 148 миллионов рублей при покупке у города земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что с начала года в Москве заключили свыше 30 договоров купли-продажи участков с жителями, которые ранее арендовали землю для ИЖС."Собственники частных домов выкупили за 40 процентов от кадастровой стоимости свыше 2,6 гектара земли. Благодаря льготе они сэкономили около 148 миллионов рублей", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева отметила, сто за первые три месяца 2025 года москвичи выкупили со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости участки, которые расположены в восьми административных округах.Больше всего участков выкупили на юго-западе столицы – там приобрели 13 участков площадью 0,8 гектара. В Новомосковском административном округе выкупили семь участков, а в Троицком- пять, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250520/efimov-2017925111.html

https://ria.ru/20250519/efimov-2017812521.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы