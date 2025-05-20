https://ria.ru/20250520/dron-2018139910.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 20.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика

Водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в селе Нежеголь Шебекинского округа,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T22:55:00+03:00

2025-05-20T22:55:00+03:00

2025-05-20T22:55:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в селе Нежеголь Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате детонации дрона транспортное средство загорелось. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

https://ria.ru/20250518/drony-2017664967.html

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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины