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В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 20.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в селе Нежеголь Шебекинского округа,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:55:00+03:00
2025-05-20T22:55:00+03:00
2025-05-20T22:55:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в селе Нежеголь Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал "Газель". Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями правого предплечья, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения его переведут в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате детонации дрона транспортное средство загорелось. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Гладков: водитель грузовика получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ