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Только совместная работа может привести к миру на Украине, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.05.2025
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15:21 20.05.2025 (обновлено: 15:56 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/dmitriev-2018068247.html
Только совместная работа может привести к миру на Украине, заявил Дмитриев
Только совместная работа может привести к миру на Украине, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.05.2025
Только совместная работа может привести к миру на Украине, заявил Дмитриев
Только конструктивная совместная работа может привести к миру на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Только конструктивная совместная работа может привести к миру на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщение портала Axios. Ранее портал со ссылкой на источники сообщил, что лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня на Украине. В сообщении отмечалось, что в ходе разговора премьер Италии Джорджа Мелони спросила о возможности введения прекращения огня на две недели перед переговорами, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц интересовался о якобы возможных уступках со стороны РФ. "Откуда у Axios все эти предполагаемые подробности? Действительно ли они точны и кто из участников звонка их сливает? Только конструктивно работая вместе, можно достичь мира", - написал Дмитриев в соцсети X. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018065429.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Только совместная работа может привести к миру на Украине, заявил Дмитриев

Дмитриев: только конструктивная работа может привести к миру на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Только конструктивная совместная работа может привести к миру на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщение портала Axios.
Ранее портал со ссылкой на источники сообщил, что лидеры ЕС впали в недоуменное молчание от слов президента США Дональда Трампа о том, что президент России Владимир Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня на Украине. В сообщении отмечалось, что в ходе разговора премьер Италии Джорджа Мелони спросила о возможности введения прекращения огня на две недели перед переговорами, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц интересовался о якобы возможных уступках со стороны РФ.
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"Откуда у Axios все эти предполагаемые подробности? Действительно ли они точны и кто из участников звонка их сливает? Только конструктивно работая вместе, можно достичь мира", - написал Дмитриев в соцсети X.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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