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Бизнес получил более 300 тысяч региональных мер поддержки через МСП.РФ

Бизнес получил более 300 тысяч региональных мер поддержки через МСП.РФ - РИА Новости, 20.05.2025

Бизнес получил более 300 тысяч региональных мер поддержки через МСП.РФ

Свыше 300 тысяч заявок от предпринимателей на получение региональных мер поддержки были одобрены через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:00:00+03:00

2025-05-20T10:00:00+03:00

2025-05-20T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Свыше 300 тысяч заявок от предпринимателей на получение региональных мер поддержки были одобрены через цифровую платформу МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации.За три года доля услуг, оказанных малому и среднему бизнесу с использованием системы, увеличилась в шесть раз. Пресс-служба уточняет, что в 2024 году каждая четвертая региональная мера поддержки была получена при помощи платформы."Цифровая платформа МСП.РФ – это не просто агрегатор различных мер поддержки бизнеса, она становится "умным" ассистентом на пути развития своего дела. Благодаря цифровому профилю система сама подбирает подходящие услуги и сервисы, а бесшовная интеграция с различными ведомственными системами сокращает процесс заполнения необходимой для получения мер поддержки документации с 1 дня до 15 минут", – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что с момента запуска платформы получено более 350 тысяч заявок на получение региональных мер поддержки. Из них 86% были одобрены.Для обеспечения единого подхода к предоставлению мер поддержки в регионах Корпорация МСП проводит стандартизацию сервисов совместно с региональными властями. Стандартизированы 10 наиболее востребованных мер, среди которых - предоставление региональными микрофинансовыми организациями микрозаймов, маркетинговые услуги и другие. До конца года будут запущены еще восемь – в том числе организация сертификации, предоставление рабочих мест в коворкинге, содействие в регистрации товарного знака.Процесс получения стандартизированных услуг полностью оцифрован. Все этапы — от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг — можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. В 89 субъектах страны уже подано 45 тысяч заявок на получение стандартизированных услуг.Больше всего заявок на получение региональных мер поддержки через МСП.РФ подали предприниматели из Татарстана, Москвы, Новосибирской области, Крыма и Нижегородской области.Из общего объема одобренных заявок на получение региональных мер поддержки 48% приходится на индивидуальных предпринимателей, 28% – на юридических лиц, 16% – на физических лиц и 13% – на самозанятых. При этом доля женщин-предпринимателей составляет 53%, мужчин – 47%.Цифровая платформа МСП.РФ запущена в начале 2022 года. На сегодняшний день количество зарегистрированных пользователей достигло 1,3 миллиона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич