https://ria.ru/20250520/bilayn-2018070904.html

Клиенты билайна смогут пользоваться VoLTE в заграничных поездках

Клиенты билайна смогут пользоваться VoLTE в заграничных поездках - РИА Новости, 20.05.2025

Клиенты билайна смогут пользоваться VoLTE в заграничных поездках

Клиенты билайна получили возможность пользоваться технологией VoLTE* (Voice over LTE) за пределами России, высококачественная голосовая связь теперь доступна в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:48:00+03:00

2025-05-20T15:48:00+03:00

2025-05-20T15:48:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Клиенты билайна получили возможность пользоваться технологией VoLTE* (Voice over LTE) за пределами России, высококачественная голосовая связь теперь доступна в роуминге в Казахстане, Сингапуре, Тайване и Китае, сообщает пресс-служба оператора.Статистика по Китаю демонстрирует значительный рост спроса на международный роуминг. Так, количество подключений за год выросло в 1,5 раза. Эта тенденция подтверждает актуальность запуска новой технологической услуги для клиентов билайна за рубежом.VoLTE — это технология передачи голоса через 4G/LTE. Она обеспечивает высококачественный звук, мгновенный дозвон и стабильное соединение даже при использовании интернета. В отличие от устаревших сетей 2G/3G, где голос и данные передавались раздельно, VoLTE позволяет одновременно говорить и пользоваться интернетом без потери скорости. Эта технология становится особенно важной в условиях глобального перехода операторов на современные стандарты связи — например, в Сингапуре, где сети 2G/3G уже отключены, голосовая связь работает исключительно через LTE с поддержкой VoLTE.Оператор не забывает также и про зарубежных гостей. Преимущества сети VoLTE билайна уже доступны абонентам некоторых операторов из Южной Кореи и Великобритании. Оператор также активно работает с партнерами из других стран, для которых важно предоставлять своим абонентам качественные услуги в роуминге."Запуск VoLTE-роуминга — это важный шаг в развитии нашей сети и улучшении качества услуг для клиентов. Мы гордимся тем, что наши абоненты теперь могут пользоваться передовыми технологиями не только в России, но и за рубежом. Это стало возможным благодаря слаженной работе команд нашего блока по операторскому бизнесу, технического блока и блока корпоративной безопасности. Мы продолжаем работать над расширением географии VoLTE-роуминга и ставим себе цель запустить эту технологию в США, Южной Корее и других странах, где операторы активно переходят на сети 4G/LTE, заменяя устаревшие 2G и 3G. Это позволит клиентам билайна всегда оставаться на связи, где бы они ни находились, а наша цель — обеспечить им такую возможность в любой точке мира", – подчеркнул вице-президент билайна по операторскому бизнесу Сергей Быков.*VoLTE-роуминг доступен для абонентов с поддерживаемыми устройствами и тарифами.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUQ3Uf4u

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, вымпелком, билайн