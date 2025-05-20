https://ria.ru/20250520/belgorod-2018134674.html
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ
Более 30 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины за последние дни, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:34:00+03:00
2025-05-20T21:34:00+03:00
2025-05-20T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Более 30 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины за последние дни, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Приехал навестить наших раненых жителей в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. На сегодняшний момент на лечении здесь 15 пациентов: трое тяжёлых, у остальных — состояние средней степени тяжести. Среди них двое жителей, которые были ранены вчера", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он обсудил с пострадавшими вопросы компенсаций и реабилитации, отметив необходимость экспертной оценки для выплат за повреждённый бизнес. В детской областной больнице губернатор навестил девочку, пострадавшую от атаки дрона в сентябре 2024 года. После операций в Российской детской клинической больнице и центре реабилитации её состояние улучшилось. По словам губернатора, в городской больнице №2 Белгорода на лечении находятся 15 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Остальные 13 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. "Основная причина ранений — удары беспилотников врага. Точечные и беспощадные. ВСУ бьет по гражданским автомобилям. Наши сотрудники региональной безопасности, саперы обезвреживают вражеские дроны. По их данным, батарейки в них не разряженные. Это дает нам право говорить о том, что ВСУ намеренно выслеживают и выбирают мирные цели", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250516/ataki-2017485976.html
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белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ
Гладков: более 30 белгородцев, пострадавших при атаках ВСУ, находятся на лечении