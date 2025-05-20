Рейтинг@Mail.ru
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/belgorod-2018134674.html
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ
Более 30 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины за последние дни, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:34:00+03:00
2025-05-20T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_0:63:3104:1809_1920x0_80_0_0_35ad860e7ce08595a6b57bc1ed23a7da.jpg
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Более 30 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины за последние дни, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Приехал навестить наших раненых жителей в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. На сегодняшний момент на лечении здесь 15 пациентов: трое тяжёлых, у остальных — состояние средней степени тяжести. Среди них двое жителей, которые были ранены вчера", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он обсудил с пострадавшими вопросы компенсаций и реабилитации, отметив необходимость экспертной оценки для выплат за повреждённый бизнес. В детской областной больнице губернатор навестил девочку, пострадавшую от атаки дрона в сентябре 2024 года. После операций в Российской детской клинической больнице и центре реабилитации её состояние улучшилось. По словам губернатора, в городской больнице №2 Белгорода на лечении находятся 15 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Остальные 13 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. "Основная причина ранений — удары беспилотников врага. Точечные и беспощадные. ВСУ бьет по гражданским автомобилям. Наши сотрудники региональной безопасности, саперы обезвреживают вражеские дроны. По их данным, батарейки в них не разряженные. Это дает нам право говорить о том, что ВСУ намеренно выслеживают и выбирают мирные цели", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250516/ataki-2017485976.html
https://ria.ru/20250509/mirnye-2015547738.html
белгород
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1947efc0b23287b088a4cedda27b3515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ

Гладков: более 30 белгородцев, пострадавших при атаках ВСУ, находятся на лечении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМедики
Медики - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Медики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Более 30 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак со стороны Украины за последние дни, находятся на лечении в больницах Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Приехал навестить наших раненых жителей в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. На сегодняшний момент на лечении здесь 15 пациентов: трое тяжёлых, у остальных — состояние средней степени тяжести. Среди них двое жителей, которые были ранены вчера", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области
16 мая, 19:43
Он обсудил с пострадавшими вопросы компенсаций и реабилитации, отметив необходимость экспертной оценки для выплат за повреждённый бизнес. В детской областной больнице губернатор навестил девочку, пострадавшую от атаки дрона в сентябре 2024 года. После операций в Российской детской клинической больнице и центре реабилитации её состояние улучшилось.
По словам губернатора, в городской больнице №2 Белгорода на лечении находятся 15 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии. Остальные 13 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.
"Основная причина ранений — удары беспилотников врага. Точечные и беспощадные. ВСУ бьет по гражданским автомобилям. Наши сотрудники региональной безопасности, саперы обезвреживают вражеские дроны. По их данным, батарейки в них не разряженные. Это дает нам право говорить о том, что ВСУ намеренно выслеживают и выбирают мирные цели", - подчеркнул глава региона.
Пенсионерка у разбитого дома - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Стреляли прицельно". Что пережили мирные в Белгородском приграничье
9 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала