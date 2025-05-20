https://ria.ru/20250520/babushkina-2018067642.html

Бабушкина: свердловское правительство выполнило все задачи в 2024 году

Бабушкина: свердловское правительство выполнило все задачи в 2024 году - РИА Новости, 20.05.2025

Бабушкина: свердловское правительство выполнило все задачи в 2024 году

Все задачи, стоявшие перед исполнительными органами власти Свердловской области за 2024 год, были выполнены, сообщила председатель регионального парламента... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:18:00+03:00

2025-05-20T15:18:00+03:00

2025-05-20T15:18:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

денис паслер

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все задачи, стоявшие перед исполнительными органами власти Свердловской области за 2024 год, были выполнены, сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. На 43-м заседании Законодательного собрания под председательством Бабушкиной был представлен доклад о работе правительства за 2024 год. Объем валового регионального продукта в 2024 году составил 4 триллиона 400 миллиардов рублей, увеличившись за последнюю пятилетку почти вдвое в номинальном выражении. Инвестиции, привлеченные в экономику области, увеличились на 15% в сопоставимых ценах и составили порядка 900 миллиардов рублей. Укрепилась финансовая устойчивость региона – за год доходы консолидированного бюджета выросли на 8,6% и составили почти 584 миллиарда рублей. При этом 562,5 миллиарда рублей были направлены на выполнение социальных обязательств, поддержку запуска новых производств и структурную перестройку областной экономики. В 2024 году в Свердловской области был побит исторический рекорд по вводу жилья – объем жилищного строительства превысил 3 миллиона 300 тысяч квадратов. В новые квартиры и дома переехали почти 150 тысяч уральских семей. "Те задачи, которые стояли перед исполнительными органами власти в 2024 году, выполнены все. В минувшем году регион принимал участие в 14 национальных проектах, были реализованы 46 региональных проектов. В результате достигнуты все ключевые показатели. Но мы на этом не останавливаемся, должны и дальше двигаться вперед, еще есть не решенные вопросы. На имеющемся базисе будем выполнять новые задачи", – заявила Бабушкина, ее слова привели в пресс-службе свердловского Заксобрания. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ответил на вопросы депутатов. Они касались финансирования проектов инициативного бюджетирования, развития системы детского оздоровления, оказания медицинской помощи, в том числе участникам СВО и других направлений.

https://ria.ru/20250520/pravitelstvo-2018067509.html

https://ria.ru/20250512/soglashenie-2016573730.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина , денис паслер