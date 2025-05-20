https://ria.ru/20250520/aviasoobschenie-2018006542.html

Прямое авиасообщение может появиться между Красноярском и Минском

Прямое авиасообщение может появиться между Красноярском и Минском - РИА Новости, 20.05.2025

Прямое авиасообщение может появиться между Красноярском и Минском

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы расширения... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:49:00+03:00

2025-05-20T10:49:00+03:00

2025-05-20T10:49:00+03:00

красноярский край

белоруссия

минск

михаил котюков

александр лукашенко

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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы расширения социально-экономического партнерства и дружественных отношений российского региона и республики, в том числе обсуждается возможность появления прямого авиасообщения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. "Учитывая деловой и туристический интерес территорий друг к другу, обсуждалась на встрече возможность организации прямого авиасообщения между Минском и Красноярском", - говорится в сообщении. Согласно релизу, мероприятие состоялось в рамках ответного визита делегации Красноярского края в Минск. Неделей ранее представители республики работали в Красноярске, и во время ответного визита стороны планируют закрепить достигнутые договорённости. Обе территории настроены на укрепление долгосрочных партнерских отношений и открыты для совместной работы. "Итоги нашего многолетнего сотрудничества – это рост товарооборота и, безусловно, все показатели можно увеличить благодаря потенциалу, которыми обладают наши территории. Будем работать по поставкам техники и оборудования, прежде всего для горнорудной промышленности. Мы готовы предоставлять автобусы на газомоторном топливе, приветствуем сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и строительства. Можете на нас рассчитывать, и если мы можем где-то подставить вам плечо, знайте, что мы к этому готовы", - сказал Лукашенко. По данным пресс-службы, в настоящее время Красноярский край активно обновляет автобусный парк - к 2030 году в регионе планируется довести до 85% число автобусов не старше 10 лет, 15 трамваев потребуется для эксплуатации на первой линии метротрама. Предприятия Белоруссии готовы подключиться к этой работе. В ходе диалога Михаил Котюков отметил, что выгодное географическое положение края, его транспортно-логистические возможности, кадровый и образовательный потенциал позволяют реализовать совместные проекты, в том числе по сборке, локализации и обслуживанию белорусской техники. По словам губернатора Котюкова, в крае обсуждается возможность создания не просто сервисного, а сборочного производства техники различных направлений. Это будет мультибрендовая площадка, где одновременно могут быть представлены разные белорусские производители. "Беларусь для нас – стратегический партнёр. За 2024 год внешнеторговый оборот между нами превысил 220 миллионов долларов, а за январь-февраль этого года товарооборот уже достиг почти 28 миллионов долларов. И это не предел, это очередной рубеж. Край заинтересован в белорусской технике и оборудовании – карьерных самосвалах, комбайнах, тракторах, погрузчиках, лифтах. Мы в свою очередь готовы расширить поставки в Беларусь рапса – Красноярский край является лидером его производства в России", - сказал Котюков. Он назвал особенно важным, что встреча состоялась в год 80-летия Великой Победы. "Нас связывает не просто дружба, а общая история, которую важно передавать молодежи. Таким образом, у нас имеется хорошая база для развития связей по всем направлениям", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250519/belorussiya-2017840880.html

https://ria.ru/20250514/krasnoyarsk-2016801413.html

https://ria.ru/20250129/dorogi-1996121105.html

красноярский край

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, белоруссия, минск, михаил котюков, александр лукашенко