https://ria.ru/20250520/aktsiya-2018125749.html

Около 10 тысяч человек посетили акцию "Ночь музеев" в Подмосковье

Около 10 тысяч человек посетили акцию "Ночь музеев" в Подмосковье - РИА Новости, 20.05.2025

Около 10 тысяч человек посетили акцию "Ночь музеев" в Подмосковье

Порядка 10 тысяч человек стали участниками всероссийской культурно-просветительской акции "Ночь музеев" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:58:00+03:00

2025-05-20T19:58:00+03:00

2025-05-20T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек стали участниками всероссийской культурно-просветительской акции "Ночь музеев" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Мероприятия состоялись 17 и 18 мая. По данным пресс-службы, одним из самых посещаемых государственных музеев Московской области стал музей-заповедник А.С. Пушкина, где побывали более 3,3 тысячи жителей и гостей Московской области. В интерьерах ночного вяземского дворца посетителям показали интерактивно-мистический спектакль "В гостях у Пиковой дамы". Большой популярностью также пользовался музей "Новый Иерусалим". Он принял свыше 3,1 тысячи гостей. Для них провели концерт, на котором звучала музыка Шопена в исполнении ученика Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Ивана Чепкина. Кроме того, в рамках акции прошли экскурсии по постоянным и временным выставкам, мастер-класс по рисованию русских богатырей, а также лекция, посвященная истории создания кареты патриарха Никона, ее реставрации, истории экипажного дела в России. Акция прошла и в Серпуховском историко-художественном музее. Для посетителей подготовили тематические экскурсии, лекции, мастер-классы. Гости смогли посмотреть историческую военную реконструкцию во дворе музея. Кроме того, была проведена экскурсия по выставке "Военная медицина", а также экскурсия "Православные древности Серпуховского края". Кульминацией праздника стала иммерсивная программа "Ночной экспресс. Аван-Гард" по выставке "Фабрика авангарда. Выкройка нового мира". В этот день музей посетило более 1,7 тысячи человек. Музей-заповедник П.И. Чайковского в подмосковном Клину в рамках акции посетили свыше 900 человек. Гостям представили спектакль Московского губернского театра "Семейная картина" по пьесе А.Н. Островского, бал "Случайный вальс", посвященный 80-летию Великой Победы, прогулку по музейному парку, экскурсии по постоянным и временным экспозициям. В Военно-патриотическом музее Московской области посетителям представили уличную, постоянную и временную экспозиции, посвященные военной технике. Гости смоги прослушать лекцию "Герои фронта и тыла", посвященную судьбам людей, связанных с созданием и эксплуатацией легендарного танка "Т-34". В музее Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского городского округа можно было посетить постоянную экспозицию и временную выставку "Лица Победы", прослушать лекцию "Путь героя", построенную на дневниках Лидии Юрьевой, первой учительницы Зои Космодемьянской. Юные посетители на интерактивном занятии "Журавлиная стая" узнали историю создания песни "Журавли" на стихи Расула Гамзатова и научились делать журавля в технике оригами. Акция прошла и в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово". В рамках пространства "Рисунки Чехова" посетители исследовали графический портрет писателя. На мастер-классе "Записная книжка" можно было создать свою книжку для умных мыслей. Также для гостей состоялись экскурсионная программа "История одного шедевра", джазовый концерт и инсценировки произведений А.П. Чехова в исполнении артистов мелиховского театра "Чеховская студия". По данным пресс-службы, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" представил гостям тематическую экскурсию с директором музея Александром Богатыревым. Также в Муранове прошли поэтический спектакль, концерт классической музыки в исторических интерьерах, традиционные усадебные активности. Гости Звенигородского музея-заповедника поучаствовали в мастер-классе по рисованию летнего пейзажа акриловыми красками, посетили лекцию о "закулисье" царских свадеб на Руси, арт-медитацию по выставке "Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа", экскурсию в фонды музея, обычно закрытые для посетителей и музыкально-поэтический концерт. В материале отмечается, что особым успехом у посетителей музея-заповедника "Зарайский кремль" пользовались лекции: "Крестьянские модники", "Награды Российской империи на портретах из собрания музея-заповедника" и "Ф.М. Достоевский и Зарайск", а также экскурсия по выставке "Что такое подвиг?". "В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока посетители заинтересовались выставкой "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо…" о героях-военкорах и книгоиздательском деле в 40-х годах XX века. Также по усадьбам музея прошли "Ботаническая прогулка", рассказ-лекция "Менделеев и живопись", квесты-путеводители по экспозициям в усадьбах Шахматово и Боблово", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250519/festival-2017867427.html

https://ria.ru/20250516/podmoskove-2017345543.html

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московская область (подмосковье)