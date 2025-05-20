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Восемь мужей, бесплодие, шизофрения: трагическая судьба Людмилы Давыдовой - РИА Новости, 20.05.2025
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19:18 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/aktrisa-2018077637.html
Восемь мужей, бесплодие, шизофрения: трагическая судьба Людмилы Давыдовой
Восемь мужей, бесплодие, шизофрения: трагическая судьба Людмилы Давыдовой - РИА Новости, 20.05.2025
Восемь мужей, бесплодие, шизофрения: трагическая судьба Людмилы Давыдовой
Сейчас имя актрисы Людмилы Давыдовой уже вряд ли известно широкой публике. Привлекательная и талантливая, она снималась в основном в ролях второго плана, хотя и РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:18:00+03:00
2025-05-20T19:18:00+03:00
мосфильм
вгик
культура
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сейчас имя актрисы Людмилы Давыдовой уже вряд ли известно широкой публике. Привлекательная и талантливая, она снималась в основном в ролях второго плана, хотя и в них запоминалась зрителям яркой индивидуальностью. Например, Наталья Меньшикова из "Тени исчезают в полдень" и Верка-модистка из "Место встречи изменить нельзя". Судьба актрисы сложилась трагически: она восемь раз выходила замуж, но так и не познала женского и материнского счастья. А на похороны проститься с ней пришел только один из бывших мужей.Со школы мечтала стать актрисойЛюдмила Давыдова, в девичестве Шляхтур, родилась 29 марта 1939 года в семье офицера, мать была домохозяйкой. Будущая актриса - единственный ребенок, старалась быть прилежной и послушной и всегда переживала, если не оправдывала ожидания родителей.Первые шесть лет жизни Людмила провела в Туле, а после Великой Отечественной войны семья переехала в столицу. В Москве она пошла в школу, где записалась в драмкружок и увлеклась театром.После окончания школы Давыдова подала документы во ВГИК на актерский факультет – поступила с первой попытки. На тот момент ей было 18 лет.Первый муж и влиятельный свекорУже во время учебы в театральном она начала сниматься в кино. Произошло это за два года до выпуска курса — в 1960-м. Первая роль - Вера в фильме "Первое свидание".Там же на съемках Давыдова познакомилась с будущим супругом — Андреем Ладыниным из солидной артистической семьи. Он был сыном режиссера Ивана Пырьева, некогда возглавлявшего "Мосфильм", и актрисы Марины Ладыниной.Между молодыми людьми моментально вспыхнули чувства, быстро переросшие в брак. Окружающие поговаривали, что актриса вышла замуж по расчету. Хотя на момент свадьбы влиятельный свекор Давыдовой уже не возглавлял "Мосфильм". Тем не менее он имел немалый вес в актерской среде. Впрочем, брак оказался коротким, молодые люди быстро разошлись.Череда неудачных браковПосле первого неудачного брака Давыдова довольно быстро встретила второго супруга - кинорежиссера Валерия Ускова. Вместе они прожили три года. Это время, по воспоминаниям мужчины, было одним из самых сложных в его жизни."Наверное, Люся в ту пору была уже больна, и именно недугом, а не тяжелым характером объясняются ее постоянная мрачность и внезапные, необъяснимые вспышки ярости. Как бы то ни было, но с каждым днём жизнь с ней становилась все невыносимее", — вспоминал Усков.Отношения супругов сильно осложнялись еще и тем, что Усков мечтал о ребенке, а Людмила не могла забеременеть, хоть и очень этого хотела.Застал с любовникомОднажды, внезапно вернувшись из командировки, Усков застал жену с Георгием Давыдовым, деканом факультета МГИМО. После развода Людмила быстро вышла за него замуж и взяла новую фамилию. В этом браке актриса рьяно желала забеременеть. Но все попытки были тщетны, поэтому и третий брак распался.Актриса не стала менять фамилию, хотя еще не раз выходила замуж. Ее последним мужем стал Владимир Котелкин, бывший супруг Людмилы Зыкиной. Мужчина не имел никакого отношения к театру и кино, а работал преподавателем в Институте иностранных языков.Всего же Давыдова была замужем восемь раз, но, похоже, ни один из мужчин так и не смог сделать ее счастливой.Шизофрения и самоубийствоК началу 1990-х годов у актрисы окончательно наступила черная полоса. Стало понятно: ни в кино, ни в личной жизни счастья уже не будет.Тяжелые мысли о несбывшихся мечтах и детях вгоняли Давыдову в депрессию. Болезнь началась с регулярных головных болей. Самочувствие ухудшалось, врачи диагностировали у нее шизофрению. Несколько раз в год ее отправляли в психиатрическую клинику. Однако лучше Людмиле не становилось. В последние годы она жила вдвоем с престарелой матерью и дважды пыталась свести счеты с жизнью. На третий раз, 25 декабря 1996-го, ей это удалось.Проститься с Давыдовой из всех восьми бывших мужей на Домодедовское кладбище в Подмосковье пришел лишь один Усков.
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РИА Новости
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4.7
96
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мосфильм, вгик, культура
Мосфильм, ВГИК, Культура

Восемь мужей, бесплодие, шизофрения: трагическая судьба Людмилы Давыдовой

© Мосфильм (1971)Людмила Давыдова в кадре фильма "Тени исчезают в полдень"
Людмила Давыдова в кадре фильма Тени исчезают в полдень - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Мосфильм (1971)
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сейчас имя актрисы Людмилы Давыдовой уже вряд ли известно широкой публике. Привлекательная и талантливая, она снималась в основном в ролях второго плана, хотя и в них запоминалась зрителям яркой индивидуальностью. Например, Наталья Меньшикова из "Тени исчезают в полдень" и Верка-модистка из "Место встречи изменить нельзя". Судьба актрисы сложилась трагически: она восемь раз выходила замуж, но так и не познала женского и материнского счастья. А на похороны проститься с ней пришел только один из бывших мужей.

Со школы мечтала стать актрисой

Людмила Давыдова, в девичестве Шляхтур, родилась 29 марта 1939 года в семье офицера, мать была домохозяйкой. Будущая актриса - единственный ребенок, старалась быть прилежной и послушной и всегда переживала, если не оправдывала ожидания родителей.
© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Давыдова (Шляхтур)
Актриса Людмила Давыдова (Шляхтур) - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Яков Берлинер
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Актриса Людмила Давыдова (Шляхтур)
Первые шесть лет жизни Людмила провела в Туле, а после Великой Отечественной войны семья переехала в столицу. В Москве она пошла в школу, где записалась в драмкружок и увлеклась театром.
После окончания школы Давыдова подала документы во ВГИК на актерский факультет – поступила с первой попытки. На тот момент ей было 18 лет.

Первый муж и влиятельный свекор

Уже во время учебы в театральном она начала сниматься в кино. Произошло это за два года до выпуска курса — в 1960-м. Первая роль - Вера в фильме "Первое свидание".
© Мосфильм (1960)Кадр из фильма "Первое свидание"
Кадр из фильма Первое свидание - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Мосфильм (1960)
Кадр из фильма "Первое свидание"
Там же на съемках Давыдова познакомилась с будущим супругом — Андреем Ладыниным из солидной артистической семьи. Он был сыном режиссера Ивана Пырьева, некогда возглавлявшего "Мосфильм", и актрисы Марины Ладыниной.
Между молодыми людьми моментально вспыхнули чувства, быстро переросшие в брак. Окружающие поговаривали, что актриса вышла замуж по расчету. Хотя на момент свадьбы влиятельный свекор Давыдовой уже не возглавлял "Мосфильм". Тем не менее он имел немалый вес в актерской среде. Впрочем, брак оказался коротким, молодые люди быстро разошлись.
Людмила Давыдова в кадре фильма "Первое свидание"
Людмила Давыдова в кадре фильма Первое свидание - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Людмила Давыдова в кадре фильма "Первое свидание"

Череда неудачных браков

После первого неудачного брака Давыдова довольно быстро встретила второго супруга - кинорежиссера Валерия Ускова. Вместе они прожили три года. Это время, по воспоминаниям мужчины, было одним из самых сложных в его жизни.
"Наверное, Люся в ту пору была уже больна, и именно недугом, а не тяжелым характером объясняются ее постоянная мрачность и внезапные, необъяснимые вспышки ярости. Как бы то ни было, но с каждым днём жизнь с ней становилась все невыносимее", — вспоминал Усков.
Отношения супругов сильно осложнялись еще и тем, что Усков мечтал о ребенке, а Людмила не могла забеременеть, хоть и очень этого хотела.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРежиссер Валерий Усков (в центре) на церемонии прощания со своим братом - режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве
Режиссер Валерий Усков (в центре) на церемонии прощания со своим братом - режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Режиссер Валерий Усков (в центре) на церемонии прощания со своим братом - режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве

Застал с любовником

Однажды, внезапно вернувшись из командировки, Усков застал жену с Георгием Давыдовым, деканом факультета МГИМО. После развода Людмила быстро вышла за него замуж и взяла новую фамилию. В этом браке актриса рьяно желала забеременеть. Но все попытки были тщетны, поэтому и третий брак распался.
© Ленфильм (1976)Людмила Давыдова в кадре фильма "Небесные ласточки"
Людмила Давыдова в кадре фильма Небесные ласточки - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Ленфильм (1976)
Людмила Давыдова в кадре фильма "Небесные ласточки"
Актриса не стала менять фамилию, хотя еще не раз выходила замуж. Ее последним мужем стал Владимир Котелкин, бывший супруг Людмилы Зыкиной. Мужчина не имел никакого отношения к театру и кино, а работал преподавателем в Институте иностранных языков.
Всего же Давыдова была замужем восемь раз, но, похоже, ни один из мужчин так и не смог сделать ее счастливой.
© РИА Новости / Борис Елин | Перейти в медиабанкНародная артистка Людмила Зыкина
Народная артистка Людмила Зыкина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Борис Елин
Перейти в медиабанк
Народная артистка Людмила Зыкина

Шизофрения и самоубийство

К началу 1990-х годов у актрисы окончательно наступила черная полоса. Стало понятно: ни в кино, ни в личной жизни счастья уже не будет.
Тяжелые мысли о несбывшихся мечтах и детях вгоняли Давыдову в депрессию. Болезнь началась с регулярных головных болей. Самочувствие ухудшалось, врачи диагностировали у нее шизофрению. Несколько раз в год ее отправляли в психиатрическую клинику. Однако лучше Людмиле не становилось. В последние годы она жила вдвоем с престарелой матерью и дважды пыталась свести счеты с жизнью. На третий раз, 25 декабря 1996-го, ей это удалось.
Проститься с Давыдовой из всех восьми бывших мужей на Домодедовское кладбище в Подмосковье пришел лишь один Усков.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВход в Домодедовское кладбище
Вход в Домодедовское кладбище - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вход в Домодедовское кладбище
 
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