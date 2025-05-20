Восемь мужей, бесплодие, шизофрения: трагическая судьба Людмилы Давыдовой
© Мосфильм (1971)Людмила Давыдова в кадре фильма "Тени исчезают в полдень"
© Мосфильм (1971)
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Сейчас имя актрисы Людмилы Давыдовой уже вряд ли известно широкой публике. Привлекательная и талантливая, она снималась в основном в ролях второго плана, хотя и в них запоминалась зрителям яркой индивидуальностью. Например, Наталья Меньшикова из "Тени исчезают в полдень" и Верка-модистка из "Место встречи изменить нельзя". Судьба актрисы сложилась трагически: она восемь раз выходила замуж, но так и не познала женского и материнского счастья. А на похороны проститься с ней пришел только один из бывших мужей.
Со школы мечтала стать актрисой
Людмила Давыдова, в девичестве Шляхтур, родилась 29 марта 1939 года в семье офицера, мать была домохозяйкой. Будущая актриса - единственный ребенок, старалась быть прилежной и послушной и всегда переживала, если не оправдывала ожидания родителей.
Актриса Людмила Давыдова (Шляхтур)
Первые шесть лет жизни Людмила провела в Туле, а после Великой Отечественной войны семья переехала в столицу. В Москве она пошла в школу, где записалась в драмкружок и увлеклась театром.
После окончания школы Давыдова подала документы во ВГИК на актерский факультет – поступила с первой попытки. На тот момент ей было 18 лет.
Первый муж и влиятельный свекор
Уже во время учебы в театральном она начала сниматься в кино. Произошло это за два года до выпуска курса — в 1960-м. Первая роль - Вера в фильме "Первое свидание".
© Мосфильм (1960)Кадр из фильма "Первое свидание"
© Мосфильм (1960)
Кадр из фильма "Первое свидание"
Там же на съемках Давыдова познакомилась с будущим супругом — Андреем Ладыниным из солидной артистической семьи. Он был сыном режиссера Ивана Пырьева, некогда возглавлявшего "Мосфильм", и актрисы Марины Ладыниной.
Между молодыми людьми моментально вспыхнули чувства, быстро переросшие в брак. Окружающие поговаривали, что актриса вышла замуж по расчету. Хотя на момент свадьбы влиятельный свекор Давыдовой уже не возглавлял "Мосфильм". Тем не менее он имел немалый вес в актерской среде. Впрочем, брак оказался коротким, молодые люди быстро разошлись.
Людмила Давыдова в кадре фильма "Первое свидание"
Людмила Давыдова в кадре фильма "Первое свидание"
Череда неудачных браков
После первого неудачного брака Давыдова довольно быстро встретила второго супруга - кинорежиссера Валерия Ускова. Вместе они прожили три года. Это время, по воспоминаниям мужчины, было одним из самых сложных в его жизни.
"Наверное, Люся в ту пору была уже больна, и именно недугом, а не тяжелым характером объясняются ее постоянная мрачность и внезапные, необъяснимые вспышки ярости. Как бы то ни было, но с каждым днём жизнь с ней становилась все невыносимее", — вспоминал Усков.
Отношения супругов сильно осложнялись еще и тем, что Усков мечтал о ребенке, а Людмила не могла забеременеть, хоть и очень этого хотела.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРежиссер Валерий Усков (в центре) на церемонии прощания со своим братом - режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве
Режиссер Валерий Усков (в центре) на церемонии прощания со своим братом - режиссером Владимиром Краснопольским в Центральном доме кинематографистов в Москве
Застал с любовником
Однажды, внезапно вернувшись из командировки, Усков застал жену с Георгием Давыдовым, деканом факультета МГИМО. После развода Людмила быстро вышла за него замуж и взяла новую фамилию. В этом браке актриса рьяно желала забеременеть. Но все попытки были тщетны, поэтому и третий брак распался.
© Ленфильм (1976)Людмила Давыдова в кадре фильма "Небесные ласточки"
© Ленфильм (1976)
Людмила Давыдова в кадре фильма "Небесные ласточки"
Актриса не стала менять фамилию, хотя еще не раз выходила замуж. Ее последним мужем стал Владимир Котелкин, бывший супруг Людмилы Зыкиной. Мужчина не имел никакого отношения к театру и кино, а работал преподавателем в Институте иностранных языков.
Всего же Давыдова была замужем восемь раз, но, похоже, ни один из мужчин так и не смог сделать ее счастливой.
Народная артистка Людмила Зыкина
Шизофрения и самоубийство
К началу 1990-х годов у актрисы окончательно наступила черная полоса. Стало понятно: ни в кино, ни в личной жизни счастья уже не будет.
Тяжелые мысли о несбывшихся мечтах и детях вгоняли Давыдову в депрессию. Болезнь началась с регулярных головных болей. Самочувствие ухудшалось, врачи диагностировали у нее шизофрению. Несколько раз в год ее отправляли в психиатрическую клинику. Однако лучше Людмиле не становилось. В последние годы она жила вдвоем с престарелой матерью и дважды пыталась свести счеты с жизнью. На третий раз, 25 декабря 1996-го, ей это удалось.
Проститься с Давыдовой из всех восьми бывших мужей на Домодедовское кладбище в Подмосковье пришел лишь один Усков.
Вход в Домодедовское кладбище