https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018062387.html

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск - РИА Новости, 20.05.2025

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск

"Аэрофлот" в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:57:00+03:00

2025-05-20T14:57:00+03:00

2025-05-20T14:57:00+03:00

аэрофлот

пермь

казань

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035840_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_f956819611ddee1137446aaf58c5fac5.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы "Аэрофлота" между Северной столицей и Пермью откроются 1 июня с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Авиакомпания "Россия", в свою очередь, на данном направлении увеличит частоту полетов в летние месяцы с нынешних 7 до 12 рейсов в неделю. Рейсы из Санкт-Петербурга в Казань будут выполняться с 2 июня с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" будет выполнять до 13 рейсов в неделю на этой воздушной линии. Полеты в Омск стартуют 5 июня и будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" предложит один ежедневный рейс из Пулково в Омск. Благодаря новым рейсам "Аэрофлота" у жителей Урала, Поволжья и Сибири появятся дополнительные возможности для комфортных путешествий в Санкт-Петербург без пересадок в Москве. К услугам пассажиров, путешествующих через аэропорт Пулково, — широкая маршрутная сеть группы "Аэрофлот". В летнем расписании группа выполняет из Санкт-Петербурга прямые рейсы по более чем 50 внутренним и зарубежным маршрутам.

https://ria.ru/20250519/aeroflot-2017787230.html

пермь

казань

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, пермь, казань, санкт-петербург