Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018062387.html
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск - РИА Новости, 20.05.2025
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск
"Аэрофлот" в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:57:00+03:00
2025-05-20T14:57:00+03:00
аэрофлот
пермь
казань
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035840_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_f956819611ddee1137446aaf58c5fac5.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы "Аэрофлота" между Северной столицей и Пермью откроются 1 июня с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Авиакомпания "Россия", в свою очередь, на данном направлении увеличит частоту полетов в летние месяцы с нынешних 7 до 12 рейсов в неделю. Рейсы из Санкт-Петербурга в Казань будут выполняться с 2 июня с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" будет выполнять до 13 рейсов в неделю на этой воздушной линии. Полеты в Омск стартуют 5 июня и будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" предложит один ежедневный рейс из Пулково в Омск. Благодаря новым рейсам "Аэрофлота" у жителей Урала, Поволжья и Сибири появятся дополнительные возможности для комфортных путешествий в Санкт-Петербург без пересадок в Москве. К услугам пассажиров, путешествующих через аэропорт Пулково, — широкая маршрутная сеть группы "Аэрофлот". В летнем расписании группа выполняет из Санкт-Петербурга прямые рейсы по более чем 50 внутренним и зарубежным маршрутам.
https://ria.ru/20250519/aeroflot-2017787230.html
пермь
казань
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035840_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_49043192819ef88e38af8589b5ac5285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, пермь, казань, санкт-петербург
Аэрофлот, Пермь, Казань, Санкт-Петербург
"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Петербурга в Пермь, Казань и Омск

"Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" в пиковый период летнего сезона будет выполнять собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Казань и Омск, сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы "Аэрофлота" между Северной столицей и Пермью откроются 1 июня с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Авиакомпания "Россия", в свою очередь, на данном направлении увеличит частоту полетов в летние месяцы с нынешних 7 до 12 рейсов в неделю.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Аэрофлот" будет выполнять рекордное число рейсов из Москвы в Горно-Алтайск
19 мая, 11:04
Рейсы из Санкт-Петербурга в Казань будут выполняться с 2 июня с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" будет выполнять до 13 рейсов в неделю на этой воздушной линии.
Полеты в Омск стартуют 5 июня и будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Авиакомпания "Россия" предложит один ежедневный рейс из Пулково в Омск.
Благодаря новым рейсам "Аэрофлота" у жителей Урала, Поволжья и Сибири появятся дополнительные возможности для комфортных путешествий в Санкт-Петербург без пересадок в Москве. К услугам пассажиров, путешествующих через аэропорт Пулково, — широкая маршрутная сеть группы "Аэрофлот". В летнем расписании группа выполняет из Санкт-Петербурга прямые рейсы по более чем 50 внутренним и зарубежным маршрутам.
 
АэрофлотПермьКазаньСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала