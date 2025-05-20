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"Аэрофлот" рассказал о посадке рейса Владивосток — Москва в Хабаровске - РИА Новости, 20.05.2025
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11:56 20.05.2025 (обновлено: 11:58 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018021505.html
"Аэрофлот" рассказал о посадке рейса Владивосток — Москва в Хабаровске
"Аэрофлот" рассказал о посадке рейса Владивосток — Москва в Хабаровске - РИА Новости, 20.05.2025
"Аэрофлот" рассказал о посадке рейса Владивосток — Москва в Хабаровске
Рейс "Аэрофлота" Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, посадка прошла штатно, за пассажирами... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:56:00+03:00
2025-05-20T11:58:00+03:00
аэрофлот
москва
хабаровск
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, посадка прошла штатно, за пассажирами вылетел резервный борт, сообщила компания РИА НовостиРанее 112 сообщал, что причиной посадки стала техническая неисправность двигателя. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. В настоящее время самолет осматривается специалистами."Самолет авиакомпании IFly, выполнявший рейс SU5803 Владивосток - Москва за 20 мая в рамках программы "мокрого" лизинга, совершил посадку в аэропорту Хабаровска по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме", - сообщил "Аэрофлот"Принято решение о дальнейшем выполнении рейса на резервном самолете, который будет направлен из Москвы."На время ожидания вылета пассажирам будет обеспечено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ: размещение в гостинице, предоставление напитков и питания", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250518/samolet-2017666670.html
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аэрофлот, москва, хабаровск, владивосток, происшествия
Аэрофлот, Москва, Хабаровск, Владивосток, Происшествия
"Аэрофлот" рассказал о посадке рейса Владивосток — Москва в Хабаровске

"Аэрофлот": посадка рейса Владивосток — Москва в Хабаровске прошла штатно

© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Шасси пассажирского самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" Владивосток - Москва сел в Хабаровске из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, посадка прошла штатно, за пассажирами вылетел резервный борт, сообщила компания РИА Новости
Ранее 112 сообщал, что причиной посадки стала техническая неисправность двигателя. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. В настоящее время самолет осматривается специалистами.
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"Самолет авиакомпании IFly, выполнявший рейс SU5803 Владивосток - Москва за 20 мая в рамках программы "мокрого" лизинга, совершил посадку в аэропорту Хабаровска по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме", - сообщил "Аэрофлот"
Принято решение о дальнейшем выполнении рейса на резервном самолете, который будет направлен из Москвы.
"На время ожидания вылета пассажирам будет обеспечено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ: размещение в гостинице, предоставление напитков и питания", - добавили в компании.
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