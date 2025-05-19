Надоели звонки с мгновенным сбросом? Кто и зачем это делает
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В современном мире телефонные звонки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако с ростом технологий увеличилось и количество мошеннических схем, связанных с телефонными звонками. Многие сталкивались с ситуацией, когда телефон звонит 1-2 секунды и обрывается. Кажется, что ничего страшного не произошло — но на самом деле это может быть ловушка мошенников. Почему такие звонки опасны и как защитить себя от потенциальных угроз?
Почему незнакомые звонки представляют опасность?
Одна из причин — привлечение внимания. Мошенники понимают, что пропущенный звонок с незнакомого номера вызывает у людей любопытство. Многие из нас склонны перезванивать на такие номера, что делает легкой мишенью для дальнейших манипуляций.
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Так мошенники проводят сбор живых номеров. Если вы перезвоните на незнакомый номер, ваш номер будет считаться "живым". Это означает, что мошенники могут добавить вас в свои списки и продолжать атаковать с помощью других схем.
Более того, некоторые мошенники используют платные номера, чтобы заработать на ваших звонках. Они могут удерживать вас на линии как можно дольше, извлекая выгоду из ваших попыток разобраться в ситуации.
Как работает схема мошенничества?
Сначала автоматическая система делает массовые вызовы на тысячи номеров. После 1-2 гудков звонок сбрасывается. Если вы перезваниваете — ваш номер отмечается как активный. Теперь вы в зоне риска — могут начаться: назойливые рекламные звонки, попытки мошенничества и платные услуги, особенно, если перезвонили на дорогой номер.
Почему эта схема так эффективна?
Главная причина успеха таких звонков — психология. Мошенники прекрасно знают, что заставляет людей перезванивать на незнакомые номера, и умело этим пользуются.
Человеческий мозг устроен так, что пропущенный звонок вызывает дискомфорт. Особенно это работает, если звонок был в необычное время или повторяется несколько раз.
Кроме того, многие люди перезванивают из-за страха упустить что-то действительно важное. Мошенники специально атакуют в часы, когда люди наиболее уязвимы для таких звонков — утром, когда все спешат или вечером, когда устали и менее бдительны.
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой
Мошенники часто покупают базы номеров именно из таких источников — например, с сайтов бесплатных объявлений или сервисов онлайн-записи.
Мошенники играют на естественных человеческих реакциях — тревоге, ответственности и привычке быть на связи. Они не просто случайно звонят — они рассчитывают на конкретные модели поведения.
Что делать, если часто звонят и сбрасывают?
Важно игнорировать незнакомые номера. Если вы не ожидаете звонка, лучше не перезванивать сразу. Это поможет избежать попадания в ловушку мошенников.
Установка виртуального секретаря отфильтрует нежелательные звонки и узнать, кто именно пытался связаться с вами.
© МВД РоссииПолиция задержала мошенника, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей
© МВД России
Полиция задержала мошенника, подозреваемого в хищении 44 миллионов рублей
Также хорошо помогают приложения-определители номеров. Существует множество приложений, которые могут помочь распознать потенциально опасные номера. Эти инструменты могут предупредить о мошенниках еще до того, как вы ответите на звонок.
Проверка номеров в помощь. Если вы получили звонок с незнакомого номера, воспользуйтесь интернетом для поиска информации о нем. Часто можно найти отзывы других пользователей о подобных номерах.
Никогда не следует называй коды из СМС, данные карт или паспорта по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госслужбы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Будьте бдительны и осторожны при получении звонков с незнакомых номеров. Лучше потратить время на проверку, чем стать жертвой мошенников. Защита своей информации и финансов — важный шаг в современном мире, где технологии используются как для удобства, так и для обмана. Помните, что ваше спокойствие и безопасность всегда должны быть на первом месте.