https://ria.ru/20250519/zvonok-2017884511.html

Надоели звонки с мгновенным сбросом? Кто и зачем это делает

Надоели звонки с мгновенным сбросом? Кто и зачем это делает - РИА Новости, 19.05.2025

Надоели звонки с мгновенным сбросом? Кто и зачем это делает

В современном мире телефонные звонки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако с ростом технологий увеличилось и количество мошеннических схем, связанных с... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:00:00+03:00

2025-05-19T17:00:00+03:00

2025-05-19T17:00:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В современном мире телефонные звонки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако с ростом технологий увеличилось и количество мошеннических схем, связанных с телефонными звонками. Многие сталкивались с ситуацией, когда телефон звонит 1-2 секунды и обрывается. Кажется, что ничего страшного не произошло — но на самом деле это может быть ловушка мошенников. Почему такие звонки опасны и как защитить себя от потенциальных угроз?Почему незнакомые звонки представляют опасность?Одна из причин — привлечение внимания. Мошенники понимают, что пропущенный звонок с незнакомого номера вызывает у людей любопытство. Многие из нас склонны перезванивать на такие номера, что делает легкой мишенью для дальнейших манипуляций.Так мошенники проводят сбор живых номеров. Если вы перезвоните на незнакомый номер, ваш номер будет считаться "живым". Это означает, что мошенники могут добавить вас в свои списки и продолжать атаковать с помощью других схем.Более того, некоторые мошенники используют платные номера, чтобы заработать на ваших звонках. Они могут удерживать вас на линии как можно дольше, извлекая выгоду из ваших попыток разобраться в ситуации.Как работает схема мошенничества?Сначала автоматическая система делает массовые вызовы на тысячи номеров. После 1-2 гудков звонок сбрасывается. Если вы перезваниваете — ваш номер отмечается как активный. Теперь вы в зоне риска — могут начаться: назойливые рекламные звонки, попытки мошенничества и платные услуги, особенно, если перезвонили на дорогой номер.Почему эта схема так эффективна?Главная причина успеха таких звонков — психология. Мошенники прекрасно знают, что заставляет людей перезванивать на незнакомые номера, и умело этим пользуются.Человеческий мозг устроен так, что пропущенный звонок вызывает дискомфорт. Особенно это работает, если звонок был в необычное время или повторяется несколько раз.Кроме того, многие люди перезванивают из-за страха упустить что-то действительно важное. Мошенники специально атакуют в часы, когда люди наиболее уязвимы для таких звонков — утром, когда все спешат или вечером, когда устали и менее бдительны.Мошенники часто покупают базы номеров именно из таких источников — например, с сайтов бесплатных объявлений или сервисов онлайн-записи.Мошенники играют на естественных человеческих реакциях — тревоге, ответственности и привычке быть на связи. Они не просто случайно звонят — они рассчитывают на конкретные модели поведения.Что делать, если часто звонят и сбрасывают?Важно игнорировать незнакомые номера. Если вы не ожидаете звонка, лучше не перезванивать сразу. Это поможет избежать попадания в ловушку мошенников. Установка виртуального секретаря отфильтрует нежелательные звонки и узнать, кто именно пытался связаться с вами.Также хорошо помогают приложения-определители номеров. Существует множество приложений, которые могут помочь распознать потенциально опасные номера. Эти инструменты могут предупредить о мошенниках еще до того, как вы ответите на звонок.Проверка номеров в помощь. Если вы получили звонок с незнакомого номера, воспользуйтесь интернетом для поиска информации о нем. Часто можно найти отзывы других пользователей о подобных номерах.Никогда не следует называй коды из СМС, данные карт или паспорта по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником банка или госслужбы.Будьте бдительны и осторожны при получении звонков с незнакомых номеров. Лучше потратить время на проверку, чем стать жертвой мошенников. Защита своей информации и финансов — важный шаг в современном мире, где технологии используются как для удобства, так и для обмана. Помните, что ваше спокойствие и безопасность всегда должны быть на первом месте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии