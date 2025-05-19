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Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122

Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 19.05.2025

Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122

Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:58:00+03:00

2025-05-19T16:58:00+03:00

2025-05-19T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года состояние родственника по номеру 122 узнали более 5 тысяч человек, что на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска такой возможностью воспользовались почти 17,9 тысячи человек", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина. Он отметил, что о состоянии родственника можно узнать по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

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