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Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 19.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:58 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/zdorove-2017884175.html
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 19.05.2025
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:58:00+03:00
2025-05-19T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года состояние родственника по номеру 122 узнали более 5 тысяч человек, что на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска такой возможностью воспользовались почти 17,9 тысячи человек", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина. Он отметил, что о состоянии родственника можно узнать по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122

Свыше 5 тысяч человек узнали о состоянии здоровья близких по 122 в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала года состояние родственника по номеру 122 узнали более 5 тысяч человек, что на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска такой возможностью воспользовались почти 17,9 тысячи человек", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Он отметил, что о состоянии родственника можно узнать по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
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