https://ria.ru/20250519/zdorove-2017884175.html
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 19.05.2025
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:58:00+03:00
2025-05-19T16:58:00+03:00
2025-05-19T16:58:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "С начала года состояние родственника по номеру 122 узнали более 5 тысяч человек, что на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска такой возможностью воспользовались почти 17,9 тысячи человек", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина. Он отметил, что о состоянии родственника можно узнать по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
https://ria.ru/20250519/festival-2017867427.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Свыше 5 тысяч человек узнали о состоянии здоровья близких по 122 в Подмосковье
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье по номеру горячей линии 122 с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"С начала года состояние родственника по номеру 122 узнали более 5 тысяч человек, что на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с момента запуска такой возможностью воспользовались почти 17,9 тысячи человек", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Подмосковья — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Он отметил, что о состоянии родственника можно узнать по номеру 122. После этого с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на вопросы.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.