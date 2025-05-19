https://ria.ru/20250519/zaslavskiy-2017827662.html

Ректор ГИТИСа назвал Григоровича глыбой

Ректор ГИТИСа назвал Григоровича глыбой - РИА Новости, 19.05.2025

Ректор ГИТИСа назвал Григоровича глыбой

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, вспоминая народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича, назвал его эпохой. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:51:00+03:00

2025-05-19T13:51:00+03:00

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юрий григорович

григорий заславский

гитис

культура

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, вспоминая народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича, назвал его эпохой. Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. "Григорович - великий. Глыба. Эпоха. Все превосходные слова о нём будут справедливыми. Не отвечал на хулу, дожил до нового признания… Счастлив был в уединении. В возможности жить вдали от светской и прочей суеты", - написал Заславский в своем Telegram-канале. Кроме того, Заславский призвал всех ходить на постановки Григоровича. "Сходить на балеты! Они живые", - добавил он.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий григорович, григорий заславский, гитис