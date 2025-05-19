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Ректор ГИТИСа назвал Григоровича глыбой
Ректор ГИТИСа назвал Григоровича глыбой - РИА Новости, 19.05.2025
Ректор ГИТИСа назвал Григоровича глыбой
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, вспоминая народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича, назвал его эпохой. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:51:00+03:00
2025-05-19T13:51:00+03:00
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юрий григорович
григорий заславский
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, вспоминая народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича, назвал его эпохой. Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. "Григорович - великий. Глыба. Эпоха. Все превосходные слова о нём будут справедливыми. Не отвечал на хулу, дожил до нового признания… Счастлив был в уединении. В возможности жить вдали от светской и прочей суеты", - написал Заславский в своем Telegram-канале. Кроме того, Заславский призвал всех ходить на постановки Григоровича. "Сходить на балеты! Они живые", - добавил он.
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юрий григорович, григорий заславский, гитис
Юрий Григорович, Григорий Заславский, ГИТИС, Культура
Ректор ГИТИСа назвал Григоровича глыбой
Ректор ГИТИСа Заславский назвал Григоровича глыбой