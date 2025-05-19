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В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/zaporozhskaya-2017773201.html
В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley
В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley - РИА Новости, 19.05.2025
В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley
Ударами в подконтрольной ВСУ Запорожской области уничтожены три танка Leopard 1A5 и два БМП M2 Bradley, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:58:00+03:00
2025-05-19T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ударами в подконтрольной ВСУ Запорожской области уничтожены три танка Leopard 1A5 и два БМП M2 Bradley, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Работино - сорвана контратака: уничтожено 2 БМП M2 Bradley, рассеяно до взвода пехоты... Малая Токмачка - результат артобстрела: 3 уничтоженных танка Leopard 1A5", - заявил РИА Новости Лебедев. Он добавил, что в результате удара в Малой Токмачке было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley

Лебедев: ВС РФ в Запорожской области уничтожили 3 танка Leopard и 2 БМП Bradley

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Мста-С" по позициям ВСУ в Запорожской области
Боевая работа САУ Мста-С по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа САУ "Мста-С" по позициям ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ударами в подконтрольной ВСУ Запорожской области уничтожены три танка Leopard 1A5 и два БМП M2 Bradley, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Работино - сорвана контратака: уничтожено 2 БМП M2 Bradley, рассеяно до взвода пехоты... Малая Токмачка - результат артобстрела: 3 уничтоженных танка Leopard 1A5", - заявил РИА Новости Лебедев.
Он добавил, что в результате удара в Малой Токмачке было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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