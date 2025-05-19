https://ria.ru/20250519/zaporozhskaya-2017773201.html

В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley

В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley - РИА Новости, 19.05.2025

В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley

Ударами в подконтрольной ВСУ Запорожской области уничтожены три танка Leopard 1A5 и два БМП M2 Bradley, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:58:00+03:00

2025-05-19T09:58:00+03:00

2025-05-19T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ударами в подконтрольной ВСУ Запорожской области уничтожены три танка Leopard 1A5 и два БМП M2 Bradley, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Работино - сорвана контратака: уничтожено 2 БМП M2 Bradley, рассеяно до взвода пехоты... Малая Токмачка - результат артобстрела: 3 уничтоженных танка Leopard 1A5", - заявил РИА Новости Лебедев. Он добавил, что в результате удара в Малой Токмачке было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность