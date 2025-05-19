В Запорожской области уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley
Лебедев: ВС РФ в Запорожской области уничтожили 3 танка Leopard и 2 БМП Bradley
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Мста-С" по позициям ВСУ в Запорожской области
Боевая работа САУ "Мста-С" по позициям ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Ударами в подконтрольной ВСУ Запорожской области уничтожены три танка Leopard 1A5 и два БМП M2 Bradley, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Работино - сорвана контратака: уничтожено 2 БМП M2 Bradley, рассеяно до взвода пехоты... Малая Токмачка - результат артобстрела: 3 уничтоженных танка Leopard 1A5", - заявил РИА Новости Лебедев.
Он добавил, что в результате удара в Малой Токмачке было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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