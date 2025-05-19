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Захарова: киевский режим постоянно меняет позицию по урегулированию
Захарова: киевский режим постоянно меняет позицию по урегулированию - РИА Новости, 19.05.2025
Захарова: киевский режим постоянно меняет позицию по урегулированию
Россия действует системно в русле своей позиции по вопросам украинского регулирования, Киев же, наоборот, постоянно меняет свою позицию, заявила официальный... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:43:00+03:00
2025-05-19T15:43:00+03:00
2025-05-19T16:03:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
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мария захарова
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нато
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия действует системно в русле своей позиции по вопросам украинского регулирования, Киев же, наоборот, постоянно меняет свою позицию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Самое главное - это позиция нашей страны, которая была четко артикулирована президентом РФ 14 июня 2024 года. И посмотрите, насколько системно, насколько принципиально и насколько логично действует наша страна в русле этих установок. И посмотрите, какое количество раз менял свою позицию киевский режим. Даже по стамбульским переговорам было видно: утром - одно, вечером - другое, на следующее утро - третье, и так постоянно", - сказала Захарова журналистам, комментируя прямые переговоры РФ и Украины в Стамбуле.Она отметила, что Россия показывает ответственную позицию, основанную на международном праве, интересах страны и в целом на стабильности и безопасности всего региона.В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО.
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киев, украина, россия, мария захарова, владимир путин, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Захарова: киевский режим постоянно меняет позицию по урегулированию
Захарова: Киев постоянно меняет позицию по урегулированию, в отличие от РФ