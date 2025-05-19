https://ria.ru/20250519/zaharova-2017845531.html

Захарова рассказала о репрессивном механизме на Западе

Захарова рассказала о репрессивном механизме на Западе - РИА Новости, 19.05.2025

Захарова рассказала о репрессивном механизме на Западе

Концепция иностранного агента на Западе используется как репрессивный механизм, в отличие от России, и в ближайшие годы западные государства вовсе перестанут... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:56:00+03:00

2025-05-19T14:56:00+03:00

2025-05-19T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Концепция иностранного агента на Западе используется как репрессивный механизм, в отличие от России, и в ближайшие годы западные государства вовсе перестанут это скрывать, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, она напомнила об ужесточении в последние годы законов якобы для отслеживания иностранного, в частности, российского, влияния в Британии, государствах Европы и в США. "На самом деле, у них просто беззастенчивое манипулирование темой иностранного агентства. Не как это сделано у нас - в виде желания просто дать возможность людям или организациям заявить о себе, о финансировании. Там это четко выработанный и применяемый вне закона репрессивный механизм. Я думаю, что они в течение ближайшего года-двух вообще перестанут каким-то образом это скрывать. Они будут лишь подчеркивать, что это их элемент борьбы и так далее... Уйдут от юридических формулировок и этих тонкостей", - сказала Захарова. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250514/soyuz-2016911177.html

https://ria.ru/20250410/zapad-2010386122.html

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россия, европа, сша, мария захарова, в мире