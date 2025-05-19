Рейтинг@Mail.ru
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 19.05.2025 (обновлено: 10:27 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/yaponiya-2017753875.html
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине
Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:09:00+03:00
2025-05-19T10:27:00+03:00
сша
россия
япония
есимаса хаяси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси. "Согласно посту президента Трампа в соцсетях, в 10 утра по времени США, в 23 часа по времени Токио (17:00 мск) он проведет телефонный разговор с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Для ситуации на Украине контакты США и России, включая предстоящий разговор, носят крайне важный смысл. Мы с большим интересом внимательно следим за их развитием", — сказал Хаяси. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
https://ria.ru/20250302/japonija-2002559695.html
сша
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, япония, есимаса хаяси, в мире
США, Россия, Япония, Есимаса Хаяси, В мире
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине

Генсек Хаяси: телефонный разговор Путина и Трампа наделен важным смыслом

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси.
"Согласно посту президента Трампа в соцсетях, в 10 утра по времени США, в 23 часа по времени Токио (17:00 мск) он проведет телефонный разговор с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Для ситуации на Украине контакты США и России, включая предстоящий разговор, носят крайне важный смысл. Мы с большим интересом внимательно следим за их развитием", — сказал Хаяси.
Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Японии оценили встречу Зеленского и Трампа
2 марта, 12:34
 
СШАРоссияЯпонияЕсимаса ХаясиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала