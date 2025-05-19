https://ria.ru/20250519/yaponiya-2017753875.html

В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине

В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 19.05.2025

В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине

Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T06:09:00+03:00

2025-05-19T06:09:00+03:00

2025-05-19T10:27:00+03:00

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ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси. "Согласно посту президента Трампа в соцсетях, в 10 утра по времени США, в 23 часа по времени Токио (17:00 мск) он проведет телефонный разговор с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Для ситуации на Украине контакты США и России, включая предстоящий разговор, носят крайне важный смысл. Мы с большим интересом внимательно следим за их развитием", — сказал Хаяси. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.

https://ria.ru/20250302/japonija-2002559695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, япония, есимаса хаяси, в мире