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В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине
Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:09:00+03:00
2025-05-19T06:09:00+03:00
2025-05-19T10:27:00+03:00
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ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Япония считает контакты США и России, в том числе и предстоящий в понедельник разговор лидеров, наделенными "крайне важным смыслом", сказал на пресс-конференции в понедельник генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси. "Согласно посту президента Трампа в соцсетях, в 10 утра по времени США, в 23 часа по времени Токио (17:00 мск) он проведет телефонный разговор с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Для ситуации на Украине контакты США и России, включая предстоящий разговор, носят крайне важный смысл. Мы с большим интересом внимательно следим за их развитием", — сказал Хаяси. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, япония, есимаса хаяси, в мире
США, Россия, Япония, Есимаса Хаяси, В мире
В Японии прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа по Украине
Генсек Хаяси: телефонный разговор Путина и Трампа наделен важным смыслом