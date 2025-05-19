Рейтинг@Mail.ru
При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 19.05.2025 (обновлено: 15:17 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vsu-2017849396.html
При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области
При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2025
При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области
Трое мирных жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за последние сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:14:00+03:00
2025-05-19T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017849683_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_58889bb3d355f0d639ddfa9236477ae1.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за последние сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За последние 24 часа из-за киевской агрессии пострадали три мирных жителя. В селе Старая Маячка Алешкинского округа из-за ударов дронов загорелся магазин. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, но они попали под повторный обстрел. Пострадали два пожарных, их доставили в Скадовскую ЦРБ. В Новой Каховке ранен местный житель. Сейчас он находится в больнице", - написал Сальдо. Он добавил, что враг обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Виноградово, Голую Пристань, Горностаевку, Днепряны, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Пролетарку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017849683_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_8b6feadb780b4f83a5de6d6e1ad691ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области

Сальдо: при атаках ВСУ на Херсонскую область за сутки пострадали три человека

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара дрона в селе Старая Маячка Алешкинского округа
Последствия удара дрона в селе Старая Маячка Алешкинского округа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара дрона в селе Старая Маячка Алешкинского округа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за последние сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"За последние 24 часа из-за киевской агрессии пострадали три мирных жителя. В селе Старая Маячка Алешкинского округа из-за ударов дронов загорелся магазин. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, но они попали под повторный обстрел. Пострадали два пожарных, их доставили в Скадовскую ЦРБ. В Новой Каховке ранен местный житель. Сейчас он находится в больнице", - написал Сальдо.
Он добавил, что враг обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Виноградово, Голую Пристань, Горностаевку, Днепряны, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Пролетарку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала