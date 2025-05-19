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При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области

При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области - РИА Новости, 19.05.2025

При атаках ВСУ пострадали три жителя Херсонской области

Трое мирных жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за последние сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:14:00+03:00

2025-05-19T15:14:00+03:00

2025-05-19T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Трое мирных жителей Херсонской области пострадали из-за атак ВСУ за последние сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "За последние 24 часа из-за киевской агрессии пострадали три мирных жителя. В селе Старая Маячка Алешкинского округа из-за ударов дронов загорелся магазин. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, но они попали под повторный обстрел. Пострадали два пожарных, их доставили в Скадовскую ЦРБ. В Новой Каховке ранен местный житель. Сейчас он находится в больнице", - написал Сальдо. Он добавил, что враг обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Виноградово, Голую Пристань, Горностаевку, Днепряны, Новую Маячку, Старую Збурьевку и Пролетарку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия, россия