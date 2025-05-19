https://ria.ru/20250519/vsu-2017833311.html

ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт

ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт

Вооруженные силы Украины не ожидали, что российские войска ворвутся в село Богатырь в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:09:00+03:00

2025-05-19T14:09:00+03:00

2025-05-19T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

виталий киселев

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017676977_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce21814c045c442d785a530bdad06b40.jpg

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не ожидали, что российские войска ворвутся в село Богатырь в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны 18 мая сообщило о освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "ВСУ не ожидали, что наши мотострелки так быстро зайдут в населенный пункт, поэтому хаотично выбегали за реку в населенный пункт Алексеевка, которая находится за рекой Волчья. Сейчас там проходят также бои, противник очень тщательно пытается там удержаться, но, по всей вероятности, будет излом в этом направлении", - сказал собеседник агентства. Киселев отметил, что освободить Богатырь удалось благодаря активной работе артиллерии, которая уничтожала пункты управления, а также расчетам FPV-дронов, расчистивших дорогу для мотострелков.

https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобождения села Богатырь в ДНР Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта. 2025-05-19T14:09 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, виталий киселев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф