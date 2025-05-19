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ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vsu-2017833311.html
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт
Вооруженные силы Украины не ожидали, что российские войска ворвутся в село Богатырь в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:09:00+03:00
2025-05-19T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
виталий киселев
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не ожидали, что российские войска ворвутся в село Богатырь в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны 18 мая сообщило о освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "ВСУ не ожидали, что наши мотострелки так быстро зайдут в населенный пункт, поэтому хаотично выбегали за реку в населенный пункт Алексеевка, которая находится за рекой Волчья. Сейчас там проходят также бои, противник очень тщательно пытается там удержаться, но, по всей вероятности, будет излом в этом направлении", - сказал собеседник агентства. Киселев отметил, что освободить Богатырь удалось благодаря активной работе артиллерии, которая уничтожала пункты управления, а также расчетам FPV-дронов, расчистивших дорогу для мотострелков.
https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html
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Кадры освобождения села Богатырь в ДНР
Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта.
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донецкая народная республика, виталий киселев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Виталий Киселев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт

Полковник Киселев: ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь в ДНР

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не ожидали, что российские войска ворвутся в село Богатырь в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
Минобороны 18 мая сообщило о освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
18 мая, 12:53
"ВСУ не ожидали, что наши мотострелки так быстро зайдут в населенный пункт, поэтому хаотично выбегали за реку в населенный пункт Алексеевка, которая находится за рекой Волчья. Сейчас там проходят также бои, противник очень тщательно пытается там удержаться, но, по всей вероятности, будет излом в этом направлении", - сказал собеседник агентства.
Киселев отметил, что освободить Богатырь удалось благодаря активной работе артиллерии, которая уничтожала пункты управления, а также расчетам FPV-дронов, расчистивших дорогу для мотострелков.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВиталий КиселевРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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