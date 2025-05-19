https://ria.ru/20250519/vsu-2017833311.html
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт
Вооруженные силы Украины не ожидали, что российские войска ворвутся в село Богатырь в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:09:00+03:00
2025-05-19T14:09:00+03:00
2025-05-19T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не ожидали, что российские войска ворвутся в село Богатырь в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. Минобороны 18 мая сообщило о освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьёзный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении, населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. "ВСУ не ожидали, что наши мотострелки так быстро зайдут в населенный пункт, поэтому хаотично выбегали за реку в населенный пункт Алексеевка, которая находится за рекой Волчья. Сейчас там проходят также бои, противник очень тщательно пытается там удержаться, но, по всей вероятности, будет излом в этом направлении", - сказал собеседник агентства. Киселев отметил, что освободить Богатырь удалось благодаря активной работе артиллерии, которая уничтожала пункты управления, а также расчетам FPV-дронов, расчистивших дорогу для мотострелков.
https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html
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Кадры освобождения села Богатырь в ДНР
Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта.
2025-05-19T14:09
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донецкая народная республика, виталий киселев, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Виталий Киселев, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь, считает военный эксперт
Полковник Киселев: ВСУ не ожидали прорыва российских войск в Богатырь в ДНР