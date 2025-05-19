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ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:06:00+03:00
2025-05-19T12:06:00+03:00
2025-05-19T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки