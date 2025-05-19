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ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 19.05.2025 (обновлено: 12:16 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vsu--2017802970.html
ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:06:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro", - добавили в Минобороны РФ.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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