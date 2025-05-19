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ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ потеряли до 455 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:06:00+03:00

2025-05-19T12:06:00+03:00

2025-05-19T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность