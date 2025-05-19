https://ria.ru/20250519/vselennaya-2017906039.html

Вселенная— гигантский компьютер, а наш мир – симуляция: новое исследование

Вселенная— гигантский компьютер, а наш мир – симуляция: новое исследование - РИА Новости, 19.05.2025

Вселенная— гигантский компьютер, а наш мир – симуляция: новое исследование

Довольно экстравагантная идея, что Вселенная — это гигантский компьютер, постепенно переходит из жанра фантастики на страницы научных журналов. На днях... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:34:00+03:00

2025-05-19T19:34:00+03:00

2025-05-19T19:34:00+03:00

вселенная

космос

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Довольно экстравагантная идея, что Вселенная — это гигантский компьютер, постепенно переходит из жанра фантастики на страницы научных журналов. На днях сенсационную работу по этой теме опубликовал доцент физики Мелвин Вопсон из Портсмутского университета.Согласно его гипотезе, гравитация может быть не фундаментальной силой, а побочным продуктом вычислительных процессов. Подробнее – в материале РИА Новости.Информация — физическая величина?О том, что наша Вселенная может представлять большой компьютер, ученый пишет уже давно. В своих работах Мелвин Вопсон называет информацию не абстракцией, а физической величиной, обладающей массой и подчиняющейся определенным законам.По его мнению, информация является пятым состоянием материи, после твердого тела, жидкости, газа и плазмы.Им же был сформулирован второй закон инфодинамики, похожий на второй закон термодинамики, но с противоположным знаком.Согласно предложенному закону, в информационных системах энтропия с течением времени либо остается стабильной, либо уменьшается, то есть эти системы становятся более упорядоченными и предсказуемыми и стремятся к порядку, а не хаосу.Вопсон также считает, что генетические мутации — не случайные события, как предполагает теория Дарвина, а происходят в соответствии со вторым законом инфодинамики.Новый закон, по мнению физика, также может объясняет одну из величайших загадок природы — почему во Вселенной доминирует симметрия, а не асимметрия.Гравитация как способ сжатия файловСогласно новому исследованию физика, гравитация возникает из-за того, что Вселенная пытается минимизировать объем информации, необходимой ей для описания материи."Гравитационное притяжение можно рассматривать как способ оптимизации данных, подобный сжатию файлов", — поясняет Вопсон.Естественно, что вместо того, чтобы отслеживать множество отдельных объектов, системе проще обрабатывать один объединенный.И хотя идея о том, что Вселенная — это симуляция, остается спорной, большинство физиков ее отвергают, такое объяснение гравитации может помочь ученым глубже понять ее природу, о которой сейчас мы практически ничего не знаем."Даже если Вселенная не является компьютерной моделью, изучение гравитации через призму информации может привести к новым открытиям", — пишет ученый.Современная физика в данный момент не в состоянии объяснить, почему гравитация существует и как она работает на квантовом уровне.Нестандартный подход Вопсона предлагает альтернативный взгляд на проблему гравитации, объединяющий информатику и физику.Мы живем в матрице?Впрочем, Мелвин Вопсон далеко не первый, кто пишет, что Вселенная может представлять собой симуляцию, отдаленно напоминающую компьютерную игру.Одним из первых системно к изучению вопроса симуляции подошел не физик, а британский философ Ник Бостром, который в своей статье 2003 года "Живем ли мы в компьютерной симуляции" показал, что мы живем во Вселенной-симуляции с вероятностью, близкой к единице, то есть почти на все 100%, если выполняются несколько условий:Доступные вычислительные мощности продолжат расти так же быстро, как в последние полвека.Ученые в состоянии симулировать, имитировать на компьютерах работу сознания человека, и оно работает так же, как реальное.Никто не запрещает опыты с симуляцией сознания, и они набирают обороты.В статье приводятся правдоподобные аргументы, почему при выполнении данных условий мы, скорее всего, оказываемся пленниками виртуального мира.Что делать, чтобы вас не стерли из "игры"Несмотря на всю кажущуюся фантастичность высказанной теории Вселенной как большой симуляции, а вдруг ученые правы, и что делать человеку, если все вокруг — "большая игра"?Исследователи уже попытались ответить и на этот вопрос. Например, есть статья Робина Хэнсона "Как жить в симуляции", в которой описана самая большая опасность для человека в "игровом" мире и несколько рецептов выживания в нем.В статье говориться, что если мы осознаем, что живем в симуляции, самой большой опасностью будет являться вероятность того, что нас "сотрут", удалят как персонажа игры для экономии ресурсов. Это может произойти, если мы станем неинтересны.Для своего "сохранения" Хэнсон советует стремиться либо занять важное место в обществе, чтобы наше исчезновение повлекло за собой сильные перемены в системе, либо вести себя неадекватно, чтобы за нами было интересно наблюдать.В общем жить ярко и интересно. Не такой уж плохой совет кстати.

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вселенная, космос