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ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vostok-2017803969.html
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:11:00+03:00
2025-05-19T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
запорожье
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки свыше 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новополь, Запорожье, Александроград, Ялта, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html
запорожская область
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запорожская область, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки свыше 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новополь, Запорожье, Александроград, Ялта, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЗапорожьеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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