https://ria.ru/20250519/vostok-2017803969.html

ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"

ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:11:00+03:00

2025-05-19T12:11:00+03:00

2025-05-19T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

запорожье

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки свыше 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новополь, Запорожье, Александроград, Ялта, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html

запорожская область

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запорожская область, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)