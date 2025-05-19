https://ria.ru/20250519/vostok-2017803969.html
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:11:00+03:00
2025-05-19T12:11:00+03:00
2025-05-19T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
запорожье
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_0:96:2980:1772_1920x0_80_0_0_f3d6583d76649c58ae814305a530ea62.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки свыше 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новополь, Запорожье, Александроград, Ялта, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html
запорожская область
донецкая народная республика
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 150 боевиков за сутки в зоне действия "Востока"