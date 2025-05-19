https://ria.ru/20250519/vladivostok-2017747857.html

Во Владивостоке пропала пара, вышедшая на морскую прогулку на одном сапе

Во Владивостоке пропала пара, вышедшая на морскую прогулку на одном сапе - РИА Новости, 19.05.2025

Во Владивостоке пропала пара, вышедшая на морскую прогулку на одном сапе

Волонтеры и спасатели ищут пару, которая в воскресенье вышла на морскую прогулку во Владивостоке на одном сапе и пропала, сообщает региональная поисковая... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T03:24:00+03:00

2025-05-19T03:24:00+03:00

2025-05-19T03:24:00+03:00

владивосток

прохладный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Волонтеры и спасатели ищут пару, которая в воскресенье вышла на морскую прогулку во Владивостоке на одном сапе и пропала, сообщает региональная поисковая организация "ПримПоиск". "Виктор Еременко и Алена 18 мая 2025 года днем вышли на сапе от Второй речки до Де-Фриза, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. Пропавшие были на одном сапе. Вышли они на морскую прогулку 18 мая до обеда от Второй речки, планировали после обеда прибыть в район Де-Фриза. Их искали до поздней ночи воскресенья, в понедельник поиск продолжится. "Искали пешие, на лодке, с помощью квадрокоптера. Работали наши ребята "ПримПоиска", МЧС, ГИМС, полиция и друзья, а также подключали местных рыбаков на лодках", - отмечают волонтеры. Они просят всех, кто будет в понедельник выходить на воду или прогулку на побережье в районах станций Чайка, Санаторная, Океанская, Весенняя, Угольная, Амурский залив, Прохладное, Зима Южная, Де-Фриз, Амурский залив, Тавричанка, Береговое, Приморский, Безверхово, обращать внимание на объекты на воде и побережье. В региональном главке МЧС РИА Новости подтвердили, что их сотрудники задействованы в поиске пропавших.

https://ria.ru/20250516/mchs-2017481151.html

https://ria.ru/20250505/bashkirija-2014961881.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владивосток, прохладный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия