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Биография Юрия Владимирова - РИА Новости, 19.05.2025
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14:54 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vladimirov-2017845121.html
Биография Юрия Владимирова
Биография Юрия Владимирова - РИА Новости, 19.05.2025
Биография Юрия Владимирова
Советский и российский танцовщик и педагог Большого театра, народный артист СССР Юрий Кузьмич Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:54:00+03:00
2025-05-19T14:54:00+03:00
справки
биографии
юрий владимиров
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Советский и российский танцовщик и педагог Большого театра, народный артист СССР Юрий Кузьмич Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области.В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева.В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра.Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и др.Стал первым исполнителем партий в балетах Наталья Касаткиной и Владимира Василева – Юноша ("Героическая поэма " Николая Каретникова), Пастух ("Весна священная" Игоря Стравинского); Владимира Васильева – Икар ("Икар" Сергея Слонимского); Веры Боккадоро – Бенедикт ("Любовью за любовь" Тихона Хренникова); Андрея Петрова – Дон Кихот ("Рыцарь печального образа" на музыку Рихарда Штрауса) и др.Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева.С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и др.Снимался в телебалете "Озорные частушки" (музыка Родиона Щедрина, хореография Натальи Рыженко, Виктора Смирнова-Голованова, режиссер Владимир Граве, 1970), телефильме-концерте "Хореографические новеллы" (хореография Натальи Касаткиной и Владимира Василева, режиссеры Владимир Граве, Владимир Василев, 1973), кинофильме-балете "Грозный век" (по балету "Иван Грозный", режиссеры Юрий Григорович, Вадим Дербенев, 1978).Народный артист СССР (1987).В 1976 году был награжден орденом "Знак почета".Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).19 мая 2025 года Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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справки, биографии, юрий владимиров
Справки, Биографии, Юрий Владимиров

Биография Юрия Владимирова

CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri VladimirovРоссийский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Alexey Yakovlev (cropped) / Yuri Vladimirov
Российский танцовщик и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Архивное фото
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Советский и российский танцовщик и педагог Большого театра, народный артист СССР Юрий Кузьмич Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области.
В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева.
В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра.
Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и др.
Стал первым исполнителем партий в балетах Наталья Касаткиной и Владимира Василева – Юноша ("Героическая поэма " Николая Каретникова), Пастух ("Весна священная" Игоря Стравинского); Владимира Васильева – Икар ("Икар" Сергея Слонимского); Веры Боккадоро – Бенедикт ("Любовью за любовь" Тихона Хренникова); Андрея Петрова – Дон Кихот ("Рыцарь печального образа" на музыку Рихарда Штрауса) и др.
Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева.
С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и др.
Снимался в телебалете "Озорные частушки" (музыка Родиона Щедрина, хореография Натальи Рыженко, Виктора Смирнова-Голованова, режиссер Владимир Граве, 1970), телефильме-концерте "Хореографические новеллы" (хореография Натальи Касаткиной и Владимира Василева, режиссеры Владимир Граве, Владимир Василев, 1973), кинофильме-балете "Грозный век" (по балету "Иван Грозный", режиссеры Юрий Григорович, Вадим Дербенев, 1978).
Народный артист СССР (1987).
В 1976 году был награжден орденом "Знак почета".
Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).
19 мая 2025 года Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБиографииЮрий Владимиров
 
 
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