https://ria.ru/20250519/vens-2017922990.html

Россия и Запад не доверяют друг другу, заявил Вэнс

Россия и Запад не доверяют друг другу, заявил Вэнс - РИА Новости, 19.05.2025

Россия и Запад не доверяют друг другу, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что Россия и Запад не доверяют друг другу, добавив, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что Россия и Запад не доверяют друг другу, добавив, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет преодолеть старые разногласия. "Существует фундаментальное недоверие между Россией и Западом. Это одна из тех вещей, которые президент, если честно, считает глупостью, (он полагает - ред.) что мы должны быть в состоянии преодолеть ошибки прошлого, но для этого нужны усилия с обеих сторон. Я знаю, что президент готов на это, но в случае, если Россия не готова, то в конце концов мы просто скажем: это не наша война", - сказал Вэнс журналистам. Трамп 17 мая отметил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Песков ранее сообщил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

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в мире, россия, сша, стамбул, дональд трамп