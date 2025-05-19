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В Белом доме прокомментировали встречу Вэнса и Зеленского
В Белом доме прокомментировали встречу Вэнса и Зеленского - РИА Новости, 19.05.2025
В Белом доме прокомментировали встречу Вэнса и Зеленского
Первая встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским после перепалки в Белом доме была хорошей и продуктивной, заявила в понедельник... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:13:00+03:00
2025-05-19T17:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Первая встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским после перепалки в Белом доме была хорошей и продуктивной, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Насколько я понимаю, это была хорошая встреча, продуктивная", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов. Агентство Блумберг в воскресенье сообщало, что Вэнс и Зеленский "встретились, улыбаясь и пожимая друг другу руки" в Ватикане в ходе интронизации папы Римского Льва XIV. Это была первая их встреча с февраля, когда Зеленский со скандалом покинул Белый дом. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
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В Белом доме прокомментировали встречу Вэнса и Зеленского
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: встреча Вэнса и Зеленского была продуктивной