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Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая - РИА Новости, 19.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:43 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/velozaezdy-2017859064.html
Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая
Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая - РИА Новости, 19.05.2025
Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая
Велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025 пройдут 25 мая в подмосковном Волоколамске с фестивалем GF Fest, сообщает пресс-служба министерства физической культуры... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:43:00+03:00
2025-05-19T15:43:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025 пройдут 25 мая в подмосковном Волоколамске с фестивалем GF Fest, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Любители велоспорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway. Также в рамках первого заезда сезона состоится детский фестиваль GF Fest Kids. Для взрослых организаторы подготовят дистанции 30, 60 и 100 километров, а для младшей группы участников в возрасте от пяти до 13 лет будут доступны маршруты протяженностью четыре, восемь, 12 и 16 километров. В предстоящем велосезоне в Московской области состоятся четыре старта серии Gran Fondo. 29 июня велозаезд пройдет в Дмитрове. Регистрация участников уже доступна на странице события. 24 августа третий старт сезона будет дан в Серпухове, а финальный заезд в Подмосковье состоится в Рузе 21 сентября. Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта "Суперлига Подмосковья". Велозаезды проводятся в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
https://ria.ru/20250519/semya-2017815496.html
https://ria.ru/20250516/blagoustroystvo-2017415106.html
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московская область (подмосковье), волоколамск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Волоколамск
Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая

Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в Московской области 25 мая

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВелосипед
Велосипед - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025 пройдут 25 мая в подмосковном Волоколамске с фестивалем GF Fest, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Любители велоспорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway. Также в рамках первого заезда сезона состоится детский фестиваль GF Fest Kids.
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Вчера, 13:12
Для взрослых организаторы подготовят дистанции 30, 60 и 100 километров, а для младшей группы участников в возрасте от пяти до 13 лет будут доступны маршруты протяженностью четыре, восемь, 12 и 16 километров.
В предстоящем велосезоне в Московской области состоятся четыре старта серии Gran Fondo. 29 июня велозаезд пройдет в Дмитрове. Регистрация участников уже доступна на странице события. 24 августа третий старт сезона будет дан в Серпухове, а финальный заезд в Подмосковье состоится в Рузе 21 сентября.
Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта "Суперлига Подмосковья".
Велозаезды проводятся в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Волоколамск
 
 
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