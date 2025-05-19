https://ria.ru/20250519/velozaezdy-2017859064.html

Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая

Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая - РИА Новости, 19.05.2025

Велозаезды серии Gran Fondo стартуют в подмосковном Волоколамске 25 мая

Велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025 пройдут 25 мая в подмосковном Волоколамске с фестивалем GF Fest, сообщает пресс-служба министерства физической культуры... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:43:00+03:00

2025-05-19T15:43:00+03:00

2025-05-19T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Велозаезды серии Gran Fondo Russia-2025 пройдут 25 мая в подмосковном Волоколамске с фестивалем GF Fest, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Любители велоспорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway. Также в рамках первого заезда сезона состоится детский фестиваль GF Fest Kids. Для взрослых организаторы подготовят дистанции 30, 60 и 100 километров, а для младшей группы участников в возрасте от пяти до 13 лет будут доступны маршруты протяженностью четыре, восемь, 12 и 16 километров. В предстоящем велосезоне в Московской области состоятся четыре старта серии Gran Fondo. 29 июня велозаезд пройдет в Дмитрове. Регистрация участников уже доступна на странице события. 24 августа третий старт сезона будет дан в Серпухове, а финальный заезд в Подмосковье состоится в Рузе 21 сентября. Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта "Суперлига Подмосковья". Велозаезды проводятся в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".

https://ria.ru/20250519/semya-2017815496.html

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