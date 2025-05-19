https://ria.ru/20250519/vaktsinatsiya-2017904611.html

Более 81,6 тысячи кошек и собак вакцинировали в Подмосковье с начала года

Более 81,6 тысячи кошек и собак вакцинировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 19.05.2025

Более 81,6 тысячи кошек и собак вакцинировали в Подмосковье с начала года

Врачи государственной ветеринарной службы вакцинировали более 81,6 тысячи домашних животных с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:41:00+03:00

2025-05-19T17:41:00+03:00

2025-05-19T17:41:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

домашние питомцы

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Врачи государственной ветеринарной службы вакцинировали более 81,6 тысячи домашних животных с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Так, вакцинировали 50 тысяч собак и 31,6 тысячи кошек в регионе. На бюджетной основе проведено более 54 тысяч вакцинаций от бешенства отечественным препаратом. В ведомстве отметили, что регулярные прививки являются обязательной частью заботы о здоровье животного и безопасности семьи, в которой он проживает. Врачи Госветслужбы помогут подобрать препарат, подходящий под конкретного питомца, учитывая породу, возраст, наличие хронических заболеваний и другие параметры, составят график вакцинации и сориентируют по другим сопутствующим вопросам, включая уход и подбор сбалансированного рациона. Записаться на прием в ближайшую госветклинику можно по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии в круглосуточном режиме или на регпортале Подмосковья.

https://ria.ru/20250519/retsepty-2017893426.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), домашние питомцы