Рейтинг@Mail.ru
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ushakov-2017945822.html
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным, прошел во взаимоуважительном ключе, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:32:00+03:00
2025-05-19T21:32:00+03:00
политика
россия
москва
стамбул
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
Москва, 19 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным, прошел во взаимоуважительном ключе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов. "Беседа, вот еще раз хочу подчеркнуть, прошла в таком взаимоуважительном ключе, что отражает характер личных отношений, сложившихся между нашим президентом и Трампом", - сказал Ушаков журналистам. Трамп 17 мая сказал, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
https://ria.ru/20250519/putin-2017945337.html
россия
москва
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, стамбул, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Россия, Москва, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков

Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа откровенным и конструктивным

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Москва, 19 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным, прошел во взаимоуважительном ключе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
"Беседа, вот еще раз хочу подчеркнуть, прошла в таком взаимоуважительном ключе, что отражает характер личных отношений, сложившихся между нашим президентом и Трампом", - сказал Ушаков журналистам.
Трамп 17 мая сказал, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 21:29
 
ПолитикаРоссияМоскваСтамбулДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала