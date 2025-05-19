https://ria.ru/20250519/ushakov-2017945822.html
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным, прошел во взаимоуважительном ключе, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:32:00+03:00
2025-05-19T21:32:00+03:00
2025-05-19T21:32:00+03:00
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Москва, 19 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был откровенным и конструктивным, прошел во взаимоуважительном ключе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов. "Беседа, вот еще раз хочу подчеркнуть, прошла в таком взаимоуважительном ключе, что отражает характер личных отношений, сложившихся между нашим президентом и Трампом", - сказал Ушаков журналистам. Трамп 17 мая сказал, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
https://ria.ru/20250519/putin-2017945337.html
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политика, россия, москва, стамбул, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Россия, Москва, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Разговор Путина и Трампа прошел во взаимоуважительном ключе, заявил Ушаков
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа откровенным и конструктивным