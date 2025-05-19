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Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным - РИА Новости, 19.05.2025
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21:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/ushakov-2017942651.html
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным - РИА Новости, 19.05.2025
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был весьма продолжительным, он длился два часа пять минут, заявил помощник... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был весьма продолжительным, он длился два часа пять минут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это уже третий со времен прихода в Белый Дом новой администрации разговор. Он, действительно, был весьма продолжительным, более двух часов президенты разговаривали друг с другом. Если уж совсем точно сказать, то два часа пять минут", - сказал Ушаков журналистам. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин провел телефонный разговор с американским лидером из образовательного центра "Сириус", куда приехал в понедельник.
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политика, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным

Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа длился два часа пять минут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был весьма продолжительным, он длился два часа пять минут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это уже третий со времен прихода в Белый Дом новой администрации разговор. Он, действительно, был весьма продолжительным, более двух часов президенты разговаривали друг с другом. Если уж совсем точно сказать, то два часа пять минут", - сказал Ушаков журналистам.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин провел телефонный разговор с американским лидером из образовательного центра "Сириус", куда приехал в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости
Вчера, 21:04
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинЮрий УшаковДональд Трамп
 
 
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