https://ria.ru/20250519/ushakov-2017942651.html

Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным

Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным - РИА Новости, 19.05.2025

Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа весьма продолжительным

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был весьма продолжительным, он длился два часа пять минут, заявил помощник... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:12:00+03:00

2025-05-19T21:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был весьма продолжительным, он длился два часа пять минут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это уже третий со времен прихода в Белый Дом новой администрации разговор. Он, действительно, был весьма продолжительным, более двух часов президенты разговаривали друг с другом. Если уж совсем точно сказать, то два часа пять минут", - сказал Ушаков журналистам. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин провел телефонный разговор с американским лидером из образовательного центра "Сириус", куда приехал в понедельник.

https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html

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политика, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп