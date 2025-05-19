https://ria.ru/20250519/turizm-2017878137.html

Не только пляжи: что ждет туристов в Краснодарском крае летом-2025

Не только пляжи: что ждет туристов в Краснодарском крае летом-2025 - РИА Новости, 19.05.2025

Не только пляжи: что ждет туристов в Краснодарском крае летом-2025

За последние десять лет санаторно-курортная и туристическая индустрия Краснодарского края изменилась глобально. Олимпиада-2014 стала мощным драйвером для... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:59:00+03:00

2025-05-19T16:59:00+03:00

2025-05-19T17:00:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

туризм

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За последние десять лет санаторно-курортная и туристическая индустрия Краснодарского края изменилась глобально. Олимпиада-2014 стала мощным драйвером для развития новых направлений туризма в регионе без привязки к сезону. Среди них – стремительно набирающие популярность гастрономический и энотуризм, а еще сельский, пеший, патриотический... Вместе с тем растет и уровень сервиса для путешественников. Подробнее об альтернативном отдыхе на Кубани – в материале РИА Новости.Когда "жарко" круглый годПляжный отдых – популярный, но далеко не единственный в регионе. Сплав природных богатств Кубани позволяет развивать здесь едва ли не все известные виды туризма, в том числе альтернативные. Кубань – это не только побережье Черного и Азовского морей, куда летом устремляются россияне из всех уголков страны. Это горы и степи, заповедники с реликтовыми лесами, горными реками, водопадами, пресные и соленые озера, лиманы с целебными водами и грязями, горячие и холодные минеральные источники."По большому счету, в Краснодарском крае больше нет жесткого разделения на высокий и низкий сезоны. И это благодаря тому, что с 2021 года регион развивает концепцию всесезонного отдыха "Жарко круглый год". Как результат – уже два года почти половина из рекордного турпотока приходится на зиму и межсезонье. Приведу цифры: в прошлом году на курортах Краснодарского края отдохнули более 20 миллионов человек. Из них 10,5 миллионов – летом и 9,6 миллионов – в остальные месяцы", – рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Как отметили в министерстве, летний поток преобладает, но и межсезонье активно растет. Происходит это, в том числе, благодаря развитию альтернативных пляжному, санаторно-курортному и горнолыжному видов отдыха.Вино, улитки, сыр и не толькоЛюбителей истории в Краснодарском крае ждет немало открытий. По тому, кто населял Кубань в разные времена, можно изучать эпохи и империи. Боспорское царство, Византия, Тюркский каганат, Великая Болгария, Золотая Орда, Крымское ханство, Российская империя... Память об этих периодах в истории края хранят музеи Кубани, где можно увидеть артефакты, послушать легенды и мифы, познакомиться с историческими документами.На Кубани туристов готовы не только удивлять, но и вкусно кормить и поить. Рука об руку с культурно-познавательным туризмом идут сельский, гастрономический и активно набирающий популярность энотуризм.За последние годы в крае в разы выросло число частных фермерских хозяйств, сыроварен и виноделен, где гостям могут рассказать все о технологическом процессе, а после усадить за стол и угостить свежими продуктами собственного производства."Эногастрономическое направление развивается очень интенсивно. За десять лет число виноделен, которые принимают гостей, выросло в шесть раз. В этом году туристов ждут уже более 30 объектов. Цифры по энотуризму очень красноречивы: если в 2023 году винодельни края приняли порядка 500 тысяч посетителей, то в 2024-м – уже миллион", – отметил собеседник агентства.Винодельни удивляют не только разнообразием сортов винограда и марок вин, но и креативом в работе с гостями: экскурсии на производства с захватывающим рассказом о тайнах лозы и терруара (совокупность особенностей местности, которые влияют на вкус вина – прим. ред.), дегустации на виноградниках в лучах закатного солнца, авторские блюда и шеф-тейблы на открытом воздухе, специальные сеты к каждой позиции в дегустационном листе.А еще посетителей ждут прогулки на улиточные фермы, обитатели которых (в готовом виде) отлично оттеняют вкус предлагаемых на пробу вин; мастер-классы сомелье, которые научат распознавать сорта винограда и ноты в букете напитка; винные ванны, забеги среди виноградников, тематические события. Например, некоторые винодельни приглашают на праздник сбора урожая с возможностью, как встарь, подавить будущее вино ногами.Живописные тропы и дороги войныОсобое место на Кубани занимает патриотический туризм. А любителям побродить с рюкзаком подойдут разнообразные пешие маршруты с экологическим, оздоровительным или образовательным уклоном. В такое путешествие можно и даже нужно брать с собой детей.По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в регионе доступно порядка 300 туристических маршрутов. Из них 231 – пеший, 18 велосипедных, девять конных, 16 водных, 12 автомобильных и пять мотомаршрутов. Полтора десятка организованы для детских групп. Они проходят по территориям Абинского, Северского, Туапсинского, Мостовского районов, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска и Сочи."Если говорить о тематических экскурсионных маршрутах, их у нас 211 – различной направленности. У каждого есть свой паспорт. Их разрабатывают профильные сотрудники местных администраций. В частности, по территории Краснодарского края на сегодняшний день проходят 53 патриотических маршрута", – сказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.При этом 13 маршрутов из списка внесены в федеральный реестр Минэкономразвития России. Патриотические маршруты есть в Анапе, Новороссийске и Сочи, в Горячем Ключе и Армавире, Крымском и Приморско-Ахтарском районах – всюду, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками.Например, в городе-герое Новороссийске в этом году впервые обустроили единый маршрут "10 памятников войны", а также детский маршрут "80 лет Великой Победы и Славы". В целом же для гостей Кубани доступно более 730 объектов показа самых разных направлений туризма, подытожили в министерстве.Фестивали активного отдыха и смотр винБогат и событийный календарь региона. Сегодня в графике министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края – более 300 мероприятий культурного, спортивного и развлекательного характера. Они проводятся по всей Кубани, включая малые населенные пункты. Ну а самые крупные туристические события традиционно проходят в Сочи, Краснодаре, Темрюкском районе, Геленджике, Анапе и Новороссийске, к которому территориально относится и знаменитое село Абрау-Дюрсо.С мая по сентябрь на Кубани пройдет более 30 крупных мероприятий. В их числе – фестиваль автотуризма и активного отдыха "ОТПУСК Fest", который состоится 7 июня в Краснодаре, ежегодный фестиваль летних вин "Цвет Лозы" в Новороссийске, эногастрономический "Light Weekend" в Абрау-Дюрсо, "Марафон Лефкадии" в Крымском районе и многие другие."В бархатный сезон – с 29 сентября по 5 октября – уже в третий раз у нас на Кубани пройдет ставший традиционным региональный эногастрономический фестиваль "Черноморская винная неделя". Вход на мероприятие бесплатный. Фестиваль масштабный, стратегический и многоцелевой, поскольку винный туризм, как мы видим, привлекает огромное число гостей, а сами винодельни сегодня выступают не только производителями вина, но и центрами энотуризма со своими музеями, выставочными залами и календарем событий. И "Черноморская винная неделя" – уже не только смотр вин Кубани, но и площадка для искусства и творчества", – отметил представитель пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Фестиваль проводится министерством в целях реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство" и каждый год собирает десятки тысяч гостей.В этом году площадки фестиваля откроются в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском, Северском и Крымском районах. Финал "Черноморской винной недели" по традиции пройдет в Абрау-Дюрсо с 3 по 5 октября. На три дня в центр российского виноделия съедутся производители со всего Краснодарского края. А вместе с ними – музыканты, танцоры, бренд-шефы известных ресторанов Кубани и другие. По опыту прошлых лет можно уверенно говорить, что это будет грандиозно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, туризм