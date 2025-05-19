https://ria.ru/20250519/tsybulskiy-2017925390.html

Около 2 тыс км дорог отремонтировано в Архангельской области за 5 лет

Около 2 тыс км дорог отремонтировано в Архангельской области за 5 лет - РИА Новости, 19.05.2025

Около 2 тыс км дорог отремонтировано в Архангельской области за 5 лет

Власти Архангельской области за последние пять лет привели в нормативное состояние около двух тысяч километров дорог, этот показатель достиг в регионе уровня... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:17:00+03:00

2025-05-19T19:17:00+03:00

2025-05-19T19:17:00+03:00

архангельская область

россия

архангельская область

александр цыбульский

дороги

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области за последние пять лет привели в нормативное состояние около двух тысяч километров дорог, этот показатель достиг в регионе уровня 34%, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Цыбульский поблагодарил вице-премьера за внимание к региону и подчеркнул, что за последние пять лет региону удалось достичь серьёзных результатов в дорожном строительстве, которое в правительстве РФ курирует Марат Хуснуллин. "За пять лет в регионе приведено в нормативное состояние около двух тысяч километров дорог. Мы стартовали с очень невысокой базы – всего 15% региональных сетей были в нормативном состоянии, сегодня довели этот показатель почти до 34%", - сообщил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор также отметил, что подписан пятилетний меморандум на 60 миллиардов рублей – почти в два раза больше, чем в предыдущем периоде. Это позволит сохранить темпы и перейти к приведению в порядок муниципальных дорог. В то же время глава области отметил, что регион рассчитывает на поддержку со стороны правительства РФ в части сохранения темпов финансирования проектов по модернизации федеральных трасс, в частности М-8 "Холмогоры" – основной артерии, связывающей область с Центральной Россией. Вице-премьер положительно оценил темпы дорожного строительства в регионе. "Хочу отметить вашу позитивную динамику по всем нацпроектам. Вы действительно хорошо отработали по дорогам, по своим, региональным, у вас хорошая динамика", – сказал Хуснуллин. Значительное внимание в ходе встречи было уделено жилищному строительству и комплексному развитию территорий. В регионе наблюдается устойчивый рост строительства жилья – за пять лет объём ввода жилых объектов вырос на 40% и составил свыше 450 тысяч квадратных метров в год. Использование механизмов КРТ (комплексного развития территории) позволило не только обеспечить появление нового качественного жилья, но и активно решать проблему аварийного жилфонда. "Мы планируем переселить 130 тысяч квадратных метров аварийного жилья в рамках КРТ. Уже законтрактовано 92 тысячи. Экономия бюджета – почти 11 миллиардов рублей", – сообщил губернатор. Он также отметил важность арктической ипотеки: почти 28 миллиардов рублей ипотечных кредитов выдано с её использованием. Регион – один из лидеров в стране по использованию этого инструмента и объёмам строительства. Отдельно обсуждалось строительство социальных объектов: сейчас в регионе строятся четыре школы. При поддержке президента в 2025 году дополнительно на эти цели выделен миллиард рублей. В этом году планируется сдать две школы, ещё две обеспечить на уровне готовности не менее 60%. "Александр Витальевич, вы стабильно в числе передовиков. Хорошая динамика по дорогам, по переселению, по ИБК, вы – одни из лидеров по комплексному развитию территорий. Большое количество объектов вовлечено – это развитие города на будущее", – сказал вице-премьер, обращаясь к Цыбульскому. В ходе рабочей поездки в регион Хуснуллин также посетил крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия региона. Он побывал на Севмаше и в центре судоремонта "Звездочка", где осмотрел самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая была построена на Севмаше в 1980 году. В феврале 2023-го атомный ракетный подводный крейсер был выведен из состава ВМФ России. В настоящий момент рассматривается возможность его сохранения в качестве музея. Вице-премьер также посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов в Архангельске, в программе визита - совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

https://ria.ru/20250506/sotrudnichestvo-2015401793.html

https://ria.ru/20250430/deputaty-2014384849.html

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россия, архангельская область, александр цыбульский, дороги