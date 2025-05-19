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Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой - РИА Новости, 19.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:50 19.05.2025 (обновлено: 14:09 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tsiskaridze--2017827171.html
Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой
Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой - РИА Новости, 19.05.2025
Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни народного артиста СССР, хореографа Юрия... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:50:00+03:00
2025-05-19T14:09:00+03:00
культура
большой театр
юрий григорович
николай цискаридзе
иван грозный
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича гением и эпохой, "без которой многое бы не случилось". Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни в понедельник, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. "Это достоинство не попрано ни на долю секунды, это эпоха, без которой многое бы не случилось, это Величина, которую невозможно преодолеть, это была жизнь, которую запомнят…. Гений. Нет иных слов. Скорблю", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
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большой театр, юрий григорович, николай цискаридзе, иван грозный, санкт-петербург, ссср, россия, ленинградский театр оперы и балета имени кирова
Культура, Большой театр, Юрий Григорович, Николай Цискаридзе, Иван Грозный, Санкт-Петербург, СССР, Россия, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова
Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой

Народный артист РФ Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБалетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович
Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Балетмейстер, народный артист СССР Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича гением и эпохой, "без которой многое бы не случилось".
Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни в понедельник, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников.
"Это достоинство не попрано ни на долю секунды, это эпоха, без которой многое бы не случилось, это Величина, которую невозможно преодолеть, это была жизнь, которую запомнят…. Гений. Нет иных слов. Скорблю", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.
 
КультураБольшой театрЮрий ГригоровичНиколай ЦискаридзеИван ГрозныйСанкт-ПетербургСССРРоссияЛенинградский театр оперы и балета имени Кирова
 
 
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