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Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой

Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой - РИА Новости, 19.05.2025

Цискаридзе назвал Григоровича гением и эпохой

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни народного артиста СССР, хореографа Юрия... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:50:00+03:00

2025-05-19T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе назвал ушедшего из жизни народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича гением и эпохой, "без которой многое бы не случилось". Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни в понедельник, сообщил РИА Новости его помощник Александр Колесников. "Это достоинство не попрано ни на долю секунды, это эпоха, без которой многое бы не случилось, это Величина, которую невозможно преодолеть, это была жизнь, которую запомнят…. Гений. Нет иных слов. Скорблю", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.

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